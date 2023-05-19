Gültekin Uysal 6'lı masa çekiliyor mu ve Demokrat Parti 6'lı masan ayrılıyor mu soruları merak ediliyor. 14 Mayıs seçimleri sonrası 6'lı Masa liderleri, geçtiğimiz günlerde CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Gültekin Uysal 6'lı masa çekiliyor mu ve Demokrat Parti 6'lı masan ayrılıyor mu soruları gündeme geliyor. Peki, Gültekin Uysal 6'lı masa çekiliyor mu? Demokrat Parti 6'lı masan ayrılıyor mu?

Hem seçim sonuçlarını değerlendirmek hem de ikinci turda uygulanacak stratejiyi belirlemek için bir araya gelen 6'lı Masa'nın toplantısında Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysa, masan kalkıyor mu merak ediliyor. Gültekin Uysal 6'lı masa çekiliyor mu ve Demokrat Parti 6'lı masan ayrılıyor mu soruları merak ediliyor.Gültekin Uysal 6'lı masa çekiliyor mu ve Demokrat Parti 6'lı masan ayrılıyor mu soruları gündeme geliyor. Gültekin Uysal 6'lı masa çekiliyor mu? Demokrat Parti 6'lı masan ayrılıyor mu? Detaylar haberimizdedir…

GÜLTEKİN UYSAL 6'LI MASA ÇEKİLİYOR MU?

2,5 saat süren toplantıda Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın sürpriz bir öneriyi gündeme getirdiği iddia edildi. Kamuoyunda sık sık "7 yardımcılı cumhurbaşkanı mı olur?" eleştirilerine muhatap olan Kılıçdaroğlu'nun elini güçlendirmek istediklerini ifade eden Uysal'ın masadaki diğer liderlere "Sayın Kılıçdaroğlu'nun elini rahatlatmak için cumhurbaşkanı yardımcılıkları görevlerimizden feragat edilmesini öneriyorum" teklifinde bulunduğu öne sürüldü.

DEMOKRAT PARTİ 6'LI MASAN AYRILIYOR MU?

DP lideri Uysal'ın bu önerisi hakkında diğer liderlerin yorum yapmaktan kaçındığı ve apar topar başka bir gündem maddesini konuşmaya başladıkları konuşuluyor. Talat Atilla tarafından gündeme getirilen bu iddia sonrası gözler diğer liderlerin yapacağı açıklamaya çevrildi.

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantı, yaklaşık 2,5 saat sürdü. Toplantının ardından Akşener, Davutoğlu, Babacan, Karamollaoğlu ve Uysal, araçlarıyla otoparktan çıkarak CHP'den ayrıldı. Seçim sonuçları ve 2'inci turda izlenecek seçim politikalarının değerlendirildiği toplantının ardından açıklama yapılmadı.

KILIÇDAROĞLU DÜN BASIN AÇIKLAMASI YAPTI

Öte yandan Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs'ın ardından dün ilk kez CHP Genel Merkezi'nde basın açıklaması yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkan kısımlar şu şekilde: "28 Mayıs günü cumhuriyetimiz, devletimiz ve milletimiz için yeniden çok önemli bir seçime gidiyoruz. O gün, yani 28 Mayıs günü iki aday ve iki farklı anlayış daha önce bir seçim olmamış gibi sıfırdan milletimizin karşısına çıkacak. Benim görevlerimden biri de gerçekleri söylemektir. Başta ilk turda bizi destekleyen 25 milyon seçmen olmak üzere, oyunu kullanan tüm vatandaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum.

İlk turdan sandıktan bu iktidara karşı memnuniyetsizlik ve değişim mesajı çıktı. Erdoğan iktidarının küstahlığına ilk turda dur dedik. İktidar partisinin oylarını eridi, AK Parti 7 puan geriledi.

"KARŞIMDA DAHA MERT BİR RAKİP GÖRMEK İSTERDİM"

Maalesef bir demokrasi şöleni ve huzur havası içinde geçmesi gereken seçim süreci Erdoğan'ın yalan ve iftira kampanyalarıyla gölgelendi. Ben karşımda daha mert, daha yürekli bir rakip görmek isterdim. Bu ülkenin vatandaşı da miting meydanlarında montajdan medet ummayan adayları hak ediyordu. Yürekli insanları hak ediyordu. Siyasi kültürümüz bir kez daha lekelendi ancak milletimizi iftira ve karalama kampanyalarıyla aldatmaya çalışanlar amaçlarına ulaşamadı.