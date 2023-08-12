Özgecan Aslan'ın katili minibüs şoförü Ahmet Suphi Altındöken ile babası Necmittin Altındöken'i cezaevinde vuran zanlı Gültekin Alan kimdir? Merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Gültekin Alan kimdir? Gültekin Alan kaç yaşında, nereli? Gültekin Alan hakkında merak edilen detaylar!

Gültekin Alan kimdir? Sorusu, son zamanlarda merak edilen ve gündemde yer almakta olan isimler arasında bulunuyor. Yaptıkları ile birçok kez gündeme gelen isim hakkında Gültekin Alan kimdir? Sorusu başta olmak üzere birçok detay merak konusu oluyor ve arama motorları üzerinde sorgulatılıyor. Peki, Gültekin Alan kimdir? Gültekin Alan kaç yaşında, nereli? Gültekin Alan hakkında merak edilen detaylar!

GÜLTEKİN ALAN KİMDİR?

Gültekin Alan, Özgecan Aslan'ın katili minibüs şoförü Ahmet Suphi Altındöken ile babası Necmittin Altındöken'i cezaevinde vuran kişidir. İzmir'den Adana'ya nakledilen ve 'profesyonel tetikçi' olarak bilinen Gültekin Alan'ın havalandırmaya çıkarken tuvalete gidip, olayda kullandığı tabancayı aldığı, kapıdaki bir infaz koruma memurunun başına tabanca dayayarak, baba ile oğluna evrak imzalatacağını söyleyip ölüm tehdidiyle koğuşlarının kapısını açtırdığı, ardından ikisine de kurşun yağdırdığı belirlendi.