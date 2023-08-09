Gültan Kışanak kimdir? Kaç yaşında, nereli?

Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Gültan Kışanak hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Gültan Kışanak'ın kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Gültan Kışanak kimdir? Gültan Kışanak kaç yaşında, nereli? Gültan Kışanak hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Gültan Kışanak hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Gültan Kışanak'ın hayatını araştırıyor. Peki, Gültan Kışanak kimdir? Gültan Kışanak kaç yaşında, nereli? Gültan Kışanak hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

GÜLTAN KIŞANAK KİMDİR?

Gültan Kışanak (d. 15 Haziran 1961; Elazığ), Kürt kökenli Türk gazeteci ve siyasetçi. Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye başkanı, eski Barış ve Demokrasi Partisi eşbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi 23. dönem Diyarbakır ve 24. dönem Siirt milletvekilidir.

2014 Türkiye yerel seçimlerinde Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmiştir. 30 Ekim 2016'da PKK'ya üye olmak iddiasıyla tutuklandı. Yerine, Etimesgut Kaymakamı Cumali Atilla kayyum olarak atandı.

Yaşamı

15 Haziran 1961'de Elazığ'da doğdu. Ailesi zamanında Tunceli'den göçerek Elazığ'ın merkez köylerinden Sünköy'e yerleşmiş bulunan Ağuce aşiretine mensuptur. Çocukluk ve gençlik yıllarını Elazığ'da geçirdi; lise yıllarında siyasetle ilgilenmeye başladı. Elazığ Öğretmen Okulu'nu bitirdikten sonra 1978'de Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Bölümü'ne girdi.

1991'de stajyer olarak girdiği Güneş gazetesinin ardından Yeni Ülke, Özgür Gündem ve Özgür Ülke gazetelerinde gazeteci, yazı işleri müdürü ve yayın koordinatörü olarak çalıştı. 1990'lı yılların başında bir grup arkadaşı ile Toplumsal Direniş gazetesini kurdu; ancak gazete fazla uzun ömürlü olmadı.

1997 yılından itibaren kadın hareketi içinde yer aldı; Diyarbakır'a dönerek kadın hakları savunucusu bir gazeteci olarak çeşitli derneklerde aktif görev yaptı. 2003 yılından itibaren Diyarbakır Bağlar Belediyesi'nin sosyal proje danışmanı olarak çalıştı. 2007 genel seçimlerinde yüzde onluk seçim barajını aşmak için kurulan Bin Umut Adayları adlı seçim blokunda yer aldı ve Demokratik Toplum Partisi'nin desteklediği bağımsız Diyarbakır milletvekili olarak meclise seçildi. Kürt sorununun çözümü konusundaki söylemleriyle gündeme geldi.

2009 yılında Demokratik Toplum Partisi'nin kapatılmasının ardından Barış ve Demokrasi Partisi (BDP)'ne geçti. Partinin genel başkanlığını Selahattin Demirtaş ile birlikte eşbaşkan sıfatıyla üstlendi. 12 Haziran 2011 tarihinde yapılan 2011 Türkiye Genel Seçimleri'nde BDP'nin desteklediği bağımsız aday olarak Siirt'ten meclise seçildi.

2014 yerel seçimlerinde BDP'den Diyarbakır Büyükşehir Belediye başkanı seçildi.Evli ve 1 çocuk annesidir.