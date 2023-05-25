Gülsüm Sena Oktuay kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi partili? Gülsüm Sena Oktuay'ın hayatı ve biyografisi!
Gündem Haberleri
Gündemde yer alan isimlerden Gülsüm Sena Oktuay'ın hayatı ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Gülsüm Sena Oktuay kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi partili? Gülsüm Sena Oktuay'ın hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar...
Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Gülsüm Sena Oktuay geliyor. Peki, Gülsüm Sena Oktuay kimdir, aslen nereli, mesleği ne, doğum tarihi kaç, evli mi, kaç yaşında? İşte ayrıntılar...
GÜLSÜM SENA OKTUAY KİMDİR?
Gülsüm Sena Oktuay HÜDA PAR İstanbul İl Kadın Kolları Yönetim Kurulu Üyesi'dir. Gülsüm Sena Oktuay avukattır ve Kadir Has Üniversitesi Hukuk bölümü okumuştur.
Haberler.com - Gündem