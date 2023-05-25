Gülsüm Sena Oktuay kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi partili? Gülsüm Sena Oktuay'ın hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden Gülsüm Sena Oktuay'ın hayatı ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Gülsüm Sena Oktuay kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi partili? Gülsüm Sena Oktuay'ın hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar...