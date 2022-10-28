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Gülsüm Khalilova kimdir? Gülsüm Khalilova kaç yaşında, nereli? Gülsüm Khalilova Twitter hesabı!

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Gülsüm Khalilova kimdir? Gülsüm Khalilova kaç yaşında, nereli? Gülsüm Khalilova Twitter hesabı!

Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat tarihinde başlayan savaşla ilgili yaptığı paylaşımlarla adını duyuran Gülsüm Khalilova'nın hayatı merak konusu oldu. Kullanıcılar, gazeteci Gülsüm Khalilova'nın hayatını araştırmakta. Peki, Gülsüm Khalilova kimdir? Gülsüm Khalilova kaç yaşında, nereli? Gülsüm Khalilova Twitter hesabı!

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Gazeteci Gülsüm Khalilova, Rusya'nın Ukrayna'ya olan işgalinde yaşanan son durumları aktarmak için kamera karşısına geçerek paylaştığı videolarla gündeme gelmişti. Rusya ile Ukrayna arasında savaşla ilgili yaptığı paylaşımlarla adını duyuran Gülsüm Khalilova'nın hayatı merak konusu oldu. Kullanıcılar, gazeteci Gülsüm Khalilova'nın hayatını araştırmakta.Peki, Gülsüm Khalilova kimdir? Gülsüm Khalilova kaç yaşında, nereli? Gülsüm Khalilova Twitter hesabı! Detaylar haberimizde...

GÜLSÜM KHALİLOVA KİMDİR?

Kırım Tatarlarından olan Gülsüm Khalilova, Kiev'de yaşıyor. Konuğu olduğu bir programda ailesi hakkında bilgi veren Khalilova, anne ve babasının Özbekistan'da yaşadığını söylemişti. 7 yıldır Rus işgali altındaki anavatanı Kırım ile ilgili yayınlanan yapan Gülsüm Khalilova bir süre ATR kanalı muhabiri olarak görev aldı. ATR'nin kapanması sonrasında tüm yayınlarını kendi hesabı üzerinden gerçekleştirmeye başlayan Gülsüm Khalilova, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline yönelik haberleriyle gündeme geldi.

GÜLSÜM KHALİLOVA TWİTTER HESABI!

Gülsüm Khalilova'nın, @KhalilovaGulsum kullanıcı adıyla 478 bin takipçisi bulunmaktadır.

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

Gülsüm Khalilova Ukrayna Kimdir Rusya Kiev Gündem Politika Güncel Haberler

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