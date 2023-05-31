Piyanist Gülsin Onay'ın hayatı, kariyeri ve biyografisi merak edildi. Peki, Gülsin Onay kimdir, aslen nereli, mesleği ne, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, nerede çalışıyor? Gülsin Onay ile ilgili detaylar yazımızda...

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Gülsin Onay geliyor. Peki, Gülsin Onay kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Piyanist Gülsin Onay'ın hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar...

GÜLSİN ONAY KİMDİR?

Gülsin Onay (d. 12 Eylül 1954, İstanbul), Türk piyanist.

"Harika çocuk" olarak başladığı müzik yaşamını dünyanın önemli orkestraları ve şefleriyle çalışmalar yaparak sürdürür. Uluslararası alanda istisnai bir Chopin icracısı kabul edilmektedir. Ayrıca besteci Ahmed Adnan Saygun'un dünya çapında en güçlü yorumcusu olarak tanınır ve Saygun'un eserlerinin dünyaya tanıtılmasına ve sevilmesine öncülük etmektedir.

Türkiye devleti tarafından verilen Devlet Sanatçısı unvanının sahibidir. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası solistidir ve Bilkent Üniversitesi'nin de sürekli sanatçısıdır. Ayrıca 2003 yılından beri UNICEF Türkiye İyi Niyet Elçisi'dir.

Yaşamı

1954 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Annesi Türk piyanist Gülen Erim, babası Alman kemancı Joachim Reusch'tur. Matematikçi Kerim Erim'in torunudur. 1973-83 yılları arasında piyanist Ersin Onay ile evli kalan Gülsin Onay, sanatçı Erkin Onay'ın annesidir.

Eğitimi

Piyanoya üç buçuk yaşında annesi ile başladı. İlk konserini altı yaşında TRT İstanbul Radyosu'nda verdi.

Üstün Yetenekli Çocuklar Kanunu kapsamında, iki yıl Mithat Fenmen ve Ahmed Adnan Saygun tarafından Ankara'da özel eğitim verildikten sonra 12 yaşında Fransa'ya gönderildi. Pierre Sancan, Monique Haas, Pierre Fiquet ve Nadia Boulanger ile çalışarak Paris Konservatuvarı'nın yüksek bölümünden 16 yaşında, "Premier Prix du Piano" derecesi ile mezun oldu. Mezuniyetinin ardından çalışmalarını Bernhard Ebert ile sürdürdü.