Gülsim Ali İlhan kimdir? Gülsim Ali İlhan kaç yaşında, nereli? Gülsim Ali İlhan'ın dizileri, hayatı ve biyografisi! - Haberler

Gülsim Ali İlhan kimdir, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Gülsim Ali, ilk olarak 2012 yılında gösterilen başrolünde Hazal Kaya'nın oynadığı Son Yaz Balkanlar dizisinde rol aldı, ardından 4 bölümlük Seddülbahir 32 Saat dizisinde hemşire rolünü oynadı. Peki, Gülsim Ali İlhan kimdir? Gülsim Ali İlhan kaç yaşında, nereli? Gülsim Ali İlhan mesleği nedir? Gülsim Ali İlhan hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

GÜLSİM ALİ İLHAN KİMDİR?

Gülsim İlhan Ali (d. 18 Şubat 1992), Türk manken, dizi oyuncusudur.

18 Şubat 1992'de Bulgaristan'ın en büyük 5. şehri Rusçuk'da doğdu. Bulgaristan'da yaşayan Türk bir ailenin kızıdır. Gayet iyi Türkçe bilgisi yanı sıra iyi derecede Bulgarca, Türkçe, İngilizce ve Japonca dillerini bilmektedir. Bulgaristan'da düzenlenen Super Model yarışmasında Ford Modeli seçildi. 2012 yılında oyunculuğa adım attı.

Gülsim Ali, ilk olarak 2012 yılında gösterilen başrolünde Hazal Kaya'nın oynadığı Son Yaz Balkanlar dizisinde rol aldı, ardından 4 bölümlük Seddülbahir 32 Saat dizisinde hemşire rolünü oynadı.

Yusuf Çim ile birlikte 2016'da Star TV ekranlarında yayımlanan Hanım Köylü dizisinde İlkgün rolünü, Diriliş Ertuğrul'da Aslıhan, 2019'da oynadığı Payitaht Abdülhamid dizisinde Gülcemal, 2020'de rol aldığı Gönül Dağı dizisinde Dilek karakterini canlandırdı.

FİLMOGRAFİSİ

Son Yaz - Balkanlar 1912

Son Çıkış

Seddülbahir 32 Saat

Hanım Köylü

Diriliş Ertuğrul

Yüzleşme

Payitaht Abdülhamid

Gönül Dağı

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