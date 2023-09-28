Ünlü komedyen Mehmet Ali Erbil'in sevgilisi Gülseren Ceylan hakkında merak edilenler artıyor. Ceylan'ın yaşı, Instagram hesabı ve Erbil ile evlilik durumu gündemde. Peki, Gülseren Ceylan kimdir, İnstagram hesabı ne? Mehmet Ali Erbil'in sevgilisi kaç yaşında? Mehmet Ali Erbil evleniyor mu? İşte detaylar...

Mehmet Ali Erbil sevgilisi Gülseren Ceylan'a evlenme teklifi etti. Sosyal medyada yapılan paylaşımların ardından Ceylan'ın kim olduğu ve yaşamına dair bilgiler merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Gülseren Ceylan ve Mehmet Ali Erbil arasındaki yaş farkı araştırılıyor. Peki, Gülseren Ceylan kimdir, İnstagram hesabı ne? Mehmet Ali Erbil'in sevgilisi kaç yaşında? Mehmet Ali Erbil evleniyor mu? Detaylar haberimizde...

GÜLSEREN CEYLAN KİMDİR, İNSTAGRAM HESABI NE?

Gülseren Ceylan, ünlü komedyen Mehmet Ali Erbil'in sevgilisi olarak tanınmaktadır. 20 yaşındaki Gülseren Ceylan, doğum gününde Erbil'den evlilik teklifi almıştır. Ceylan, İnstagram'da @gulscey kullanıcı adıyla 5.502 bin takipçiye sahiptir.

MEHMET ALİ ERBİL SEVGİLİSİ KAÇ YAŞINDA?

Mehmet Ali Erbil geçtiğimiz günlerde katıldığı Haber Bahane programında cinsel anlamda sağlıklı olduğunu ve 20 yaşında bir kadınla evlenebileceğini söyleyen 66 yaşındaki Mehmet Ali Erbil, 5 aydır kendisinden 40 yaş küçük Gülseren Ceylan ile aşk yaşamaktadır.