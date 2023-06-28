Gülseren Budayıcıoğlu kimdir? Gülseren Budayıcıoğlu kaç yaşında, nereli? Gülseren Budayıcıoğlu kitapları neler? merak ediliyor. Birçok popüler dizide imzası bulunan Gülseren Budayıcıoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu araştırılıyor. Peki, Gülseren Budayıcıoğlu kimdir? Gülseren Budayıcıoğlu kaç yaşında, nereli? Gülseren Budayıcıoğlu kitapları neler?

Gülseren Budayıcıoğlu apar topar ameliyat olduğunu söyledi: Hayat bana bir şansa daha verdi

Gülseren Budayıcıoğlu kimdir? Gülseren Budayıcıoğlu kaç yaşında, nereli? Gülseren Budayıcıoğlu kitapları neler? gündeme geliyor. Kırmızı Oda, Camdaki Kız ve Yalı Çapkını gibi reyting rekoru dizilerle adından söz ettiren ve aynı zamanda Star TV ekranlarında program yapan psikiyatr ve yazar Gülseren Budayıcıoğlu, kitapları merak ediliyor. Gülseren Budayıcıoğlu kimdir? Gülseren Budayıcıoğlu kaç yaşında, nereli? Gülseren Budayıcıoğlu kitapları neler? Detaylar haberimizdedir…

GÜLSEREN BUDAYICIOĞLU KİMDİR?

Gülseren Budayıcıoğlu, 1947 yılında Ankara'da doğdu. Kendi tanımlamasıyla, "sevecen" bir baba ile "fedakar, otoriter" bir annenin kızıdır. Yükselen ve Mustafa isimlerinde iki küçük kardeşi vardır. Ortaokul ve lise eğitimini TED Ankara Koleji'nde, lisans eğitimini ise Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde aldı.

Lisans eğitimi yılları TRT televizyonunun faaliyete geçtiği yıllara denk gelmektedir. Bu süreçte TRT'nin açtığı spikerlik sınavına girip kazandı, 1965 yılında TRT televizyonlarında spikerlik yapmaya başladı. Okul arkadaşları ve hocaları tarafından kendisine "Miss TRT" lakabı takıldı. 1972 yılı Eylül ayında üniversiteden mezun oldu, bu dönemde spikerlik ve doktorluk arasında seçim yapması için baskılara maruz kaldı ve aynı yılın sonunda kasım ayında spikerliği bıraktı, Aralık ayı itibarıyla üniversitede asistan olarak göreve başladı. Ancak asistanlık görevi çok uzun sürmedi. Asistan olarak çalışırken TV'de çıkabilmesi için hukuki olarak izin alması gerekliydi. Bu izni verebilecek mercii olan çalıştığı üniversitesini dekanı Prof. Dr. Rıdvan Ege 1973 yılının Ocak ayında izin verilmesinin mümkün olmadığını açıkladı.[5] Aynı ay bayram sırasında Budayıcıoğlu televizyonda iki program sundu, Ege'nin programa denk gelip TV nöbetçi müdürlüğünden çekim tarihini sorması üzerine programları kaçak olarak sunduğu kanıtlandı. Açılan soruşturmada farklı bir işte çalıştığı için asistanlık görevine son verildi ve Budayıcıoğlu TV'ye geri döndü. Psikiyatri alanında uzmanlığını 1977 yılında Hacettepe Üniversitesi'nden aldı ve burada 5 yıl öğretim görevlisi olarak çalıştı. Bu dönemde üniversite ve TRT işbirliğiyle hazırlanan çeşitli hastalıklar ve toplumsal sorunların gibi konuların uzmanlarla beraber ele alındığı "İnsan ve Dünyası" isimli bir programın da sunuculuğunu yaptı.

Yazarlık kariyeri

Yazarlık kariyerine 2004 yılında yazdığı Madalyonun İçi, Bir Psikiyatrın Not Defterinden kitabıyla başladı. İlk iki kitabında kısa hikâyelerle farklı psikiyatrik sorunları ele aldı. Üçüncü kitabı olan Hayata Dön ile birlikte tek bir hikâyeyi ayrıntıları ile yazmaya başladı.

İlk dört romanı ve 2019 yılında çıkarttığı Camdaki Kız romanı, psikoterapik romanlardı, bunları tanık olduğu gerçek vakaları hikâyeleştirerek yazdı. 2017-2019 yılları arasında Star TV'de yayınlanan İstanbullu Gelin dizisi yazarın Hayata Dön kitabının bir uyarlamasıdır. 2019-2021 yılları arasında TV8'de yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisi ise yazarın Camdaki Kız adlı eserinden uyarlanmıştır. Bu iki uyarlamanın ilgi görmesinin ardından 2020 yılında Madalyonun İçi, Bir Psikiyatrın Not Defterinden kitabından iki farklı dizi; TV8'de Kırmızı Oda ve TRT 1'de Masumlar Apartmanı dizileri uyarlanarak yayınlanmaya başladı.

Yazar yeni kitabının adının Kırmızı Pelerin olacağını açıkladı. 2021 yılında ise Kanal D'de aynı adlı romandan uyarlanarak Camdaki Kız dizisi yayınlanmaya başlandı.

GÜLSEREN BUDAYICIOĞLU KİTAPLARI NELER?

Madalyonun İçi, Bir Psikiyatrın Not Defterinden, 2004 Günahın Üç Rengi, Madalyonun Öteki Yüzü, 2008 Hayata Dön, 2011 Kral Kaybederse, 2015 Camdaki Kız, 2019 Kırmızı Pelerin, 2022 Hayatın Sesi, 2022

Çocuk