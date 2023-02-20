Gülseren Budayıcıoğlu kimdir? Gülseren Budayıcıoğlu kaç yaşında, nereli? Gülseren Budayıcıoğlu biyografisi!

Ünlü psikiyatr Gülseren Budayıcıoğlu'nun yazdığı kitaplar son yıllarda yayınlanan dizilere ilham olmuştur. Son dönemde adından sık sık bahsettiren Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaç yaşında ve nereli olduğu araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Gülseren Budayıcıoğlu kimdir? Gülseren Budayıcıoğlu kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

GÜLSEREN BUDAYICIOĞLU KİMDİR?

Gülseren Budayıcıoğlu, 1947 yılında Ankara'da doğdu. Kendi tanımlamasıyla, "sevecen" bir baba ile "fedakar, otoriter" bir annenin kızıdır. Yükselen ve Mustafa isimlerinde iki küçük kardeşi vardır. Ortaokul ve lise eğitimini TED Ankara Koleji'nde, lisans eğitimini ise Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde aldı.

Lisans eğitimi yılları TRT televizyonunun faaliyete geçtiği yıllara denk gelmektedir. Bu süreçte TRT'nin açtığı spikerlik sınavına girip kazandı, 1965 yılında TRT televizyonlarında spikerlik yapmaya başladı. Okul arkadaşları ve hocaları tarafından kendisine "Miss TRT" lakabı takıldı. 1972 yılı Eylül ayında üniversiteden mezun oldu, bu dönemde spikerlik ve doktorluk arasında seçim yapması için baskılara maruz kaldı ve aynı yılın sonunda kasım ayında spikerliği bıraktı, Aralık ayı itibarıyla üniversitede asistan olarak göreve başladı. Ancak asistanlık görevi çok uzun sürmedi. Asistan olarak çalışırken TV'de çıkabilmesi için hukuki olarak izin alması gerekliydi. Bu izni verebilecek mercii olan çalıştığı üniversitesini dekanı Prof. Dr. Rıdvan Ege 1973 yılının Ocak ayında izin verilmesinin mümkün olmadığını açıkladı. Aynı ay bayram sırasında Budayıcıoğlu televizyonda iki program sundu, Ege'nin programa denk gelip TV nöbetçi müdürlüğünden çekim tarihini sorması üzerine programları kaçak olarak sunduğu kanıtlandı. Açılan soruşturmada farklı bir işte çalıştığı için asistanlık görevine son verildi ve Budayıcıoğlu TV'ye geri döndü. Psikiyatri alanında uzmanlığını 1977 yılında Hacettepe Üniversitesi'nden aldı ve burada 5 yıl öğretim görevlisi olarak çalıştı. Bu dönemde üniversite ve TRT işbirliğiyle hazırlanan çeşitli hastalıklar ve toplumsal sorunların gibi konuların uzmanlarla beraber ele alındığı "İnsan ve Dünyası" isimli bir programın da sunuculuğunu yaptı.

GÜLSEREN BUDAYICIOĞLU ESERLERİ!

Madalyonun İçi, Bir Psikiyatrın Not Defterinden, 2004

Günahın Üç Rengi, Madalyonun Öteki Yüzü, 2008

Hayata Dön, 2011

Kral Kaybederse, 2015

Camdaki Kız, 2019

Kırmızı Pelerin, 2022

Hayatın Sesi, 2022