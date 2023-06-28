Gülseren Budayıcıoğlu hasta mı? Gülseren Budayıcıoğlu ne oldu, son durumu nasıl?

Birçok popüler dizide imzası bulunan Gülseren Budayıcıoğlu, göğsünde hissettiği ağrı sonucu apar topar ameliyata alındı. Gülseren Budayıcıoğlu sağlık durumu araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Gülseren Budayıcıoğlu hasta mı? Gülseren Budayıoğlu ne oldu, son durumu nasıl? İşte detaylar...

Camdaki Kız, Yalı Çapkını ve Kırmızı Oda gibi reyting rekoru dizilerle adından söz ettiren psikiyatr ve yazar Gülseren Budayıcıoğlu, geçtiğimiz hafta evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Gülseren Budayıcıoğlu'nun son durumu merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından ünlü psikiyatrın hastalığı araştırılamktadır. Peki, Gülseren Budayıcıoğlu hasta mı? Gülseren Budayıoğlu ne oldu, son durumu nasıl? Detaylar haberimizde...

GÜLSEREN BUDAYICIOĞLU HASTA MI?

Birçok popüler dizide imzası bulunan Gülseren Budayıcıoğlu, göğsünde hissettiği ağrı sonucu apar topar ameliyata alındı. Yapılan anjiyoda bir damarının tıkalı olduğu tespit edilen ve stent takılan Budayıcıoğlu, taburcu olduktan sonra yaptığı açıklamada "Kalp krizine dönüşmeden yakalaması iyi oldu. Hayat bana bir şans daha verdi. Şimdi iyiyim" dedi.

GÜLSEREN BUDAYICIOĞLU SON DURUMU NASIL?

Instagram hesabından kızıyla yaptığı paylaşımda yaşadıklarından bahseden Gülseren Budayıcıoğlu, şu ifadeleri kullandı: "Sevgili Arkadaşlarım, geçen hafta bir sabah ani bir göğüs ağrısıyla hastaneye gittim. Yapılan anjiyoda kalp damarlarımdan birinin tıkanmak üzere olduğunu gördüler ve hemen bir stent taktılar. Akşama kendimi çok iyi hissediyordum. Kalp krizine dönüşmeden yakalaması iyi oldu. Hayat bana bir şans daha verdi. Sevenlerimin ve hastalarımın dualarıyla hayatta kalabildim. Kızım, oğlum ve kardeşlerim beni hiç yalnız bırakmadılar. Hayatın kıymetini zaten hep bilirdim ama umarım bu ikinci şansı daha iyi kullanabilirim. Hastaneden çıkınca kızımın hediye ettiği bir örnek pijamalarımızla balkona oturup neler konuştuk neler… Hepinize sağlıklı ve güzel günler dilerim."