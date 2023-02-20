Türk Psikiyatr ve sunucu olan Gülseren Budayıcıoğlu'nun özel hayatı merak konusu oldu. Katıldığı programlar ve yorumlarıyla dikkat çeken Gülseren Budayıcıoğlu'nun evli olup olmadığı araştırılıyor. Peki, Gülseren Budayıcıoğlu evli mi? Gülseren Budayıcıoğlu çocuğu var mı? Gülseren Budayıcıoğlu kaç çocuğu var? İşte detaylar...

Gülseren Budayıcıoğlu'nun yazdığı kitaplar son yıllarda yayınlanan dizilere ilham olmuştur. Gülseren Budayıcıoğlu kimdir ve kaç yaşındadır vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Katıldığı programlar ve yorumlarıyla dikkat çeken Gülseren Budayıcıoğlu'nun evli olup olmadığı araştırılıyor. Peki, Gülseren Budayıcıoğlu evli mi? Gülseren Budayıcıoğlu çocuğu var mı? Gülseren Budayıcıoğlu kaç çocuğu var? Detaylar haberimizde...

GÜLSEREN BUDAYICIOĞLU KİMDİR?

Gülseren Budayıcıoğlu, 1947 yılında Ankara'da doğdu. Kendi tanımlamasıyla, "sevecen" bir baba ile "fedakar, otoriter" bir annenin kızıdır. Yükselen ve Mustafa isimlerinde iki küçük kardeşi vardır. Ortaokul ve lise eğitimini TED Ankara Koleji'nde, lisans eğitimini ise Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde aldı.

Lisans eğitimi yılları TRT televizyonunun faaliyete geçtiği yıllara denk gelmektedir. Bu süreçte TRT'nin açtığı spikerlik sınavına girip kazandı, 1965 yılında TRT televizyonlarında spikerlik yapmaya başladı. Okul arkadaşları ve hocaları tarafından kendisine "Miss TRT" lakabı takıldı. 1972 yılı Eylül ayında üniversiteden mezun oldu, bu dönemde spikerlik ve doktorluk arasında seçim yapması için baskılara maruz kaldı ve aynı yılın sonunda kasım ayında spikerliği bıraktı, Aralık ayı itibarıyla üniversitede asistan olarak göreve başladı. Ancak asistanlık görevi çok uzun sürmedi. Asistan olarak çalışırken TV'de çıkabilmesi için hukuki olarak izin alması gerekliydi. Bu izni verebilecek mercii olan çalıştığı üniversitesini dekanı Prof. Dr. Rıdvan Ege 1973 yılının Ocak ayında izin verilmesinin mümkün olmadığını açıkladı. Aynı ay bayram sırasında Budayıcıoğlu televizyonda iki program sundu, Ege'nin programa denk gelip TV nöbetçi müdürlüğünden çekim tarihini sorması üzerine programları kaçak olarak sunduğu kanıtlandı. Açılan soruşturmada farklı bir işte çalıştığı için asistanlık görevine son verildi ve Budayıcıoğlu TV'ye geri döndü. Psikiyatri alanında uzmanlığını 1977 yılında Hacettepe Üniversitesi'nden aldı ve burada 5 yıl öğretim görevlisi olarak çalıştı. Bu dönemde üniversite ve TRT işbirliğiyle hazırlanan çeşitli hastalıklar ve toplumsal sorunların gibi konuların uzmanlarla beraber ele alındığı "İnsan ve Dünyası" isimli bir programın da sunuculuğunu yaptı.