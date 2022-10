Ataşehir'de 30 Nisan 2022'de verdiği bir konserde İmam Hatiplilerle ilgili sözlerinden dolayı 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçlamasıyla 3 yıl hapis istemiyle yargılanan Gülşen, geçtiğimiz günlerde hakim karşısına çıktı. İmza zorunluluğu kaldırılan Gülşen'in yurt dışı yasağının devam edilmesine karar verildi. Gülşen'in avukatı ise duruşmanın ardından karara itiraz etti. Gülşen'in yurt dışı yasağının devamı yönündeki itirazı kabul edildi. Peki, Gülşen yurt dışı yasağı kalktı mı? Gülşen neden yurt dışı yasağı aldı? Detaylar haberimizde...

GÜLŞEN YURT DIŞI YASAĞI KALKTI MI?

Haftada bir karakola giderek imza veren Gülşen'in davası geçen günlerde İstanbul 11'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme, 1 yılda 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Gülşen'in karakola imza verme zorunluluğunu kaldırırken yurt dışı çıkış yasağının devamına karar verdi. Şarkıcının avukatını yaptığı itirazı değerlendiren mahkeme, Gülşen'in 250 bin TL'lik güvence miktarı yatırılması şartıyla yurt dışı çıkış yasağını kaldırdı.

GÜLŞEN NEDEN YURT DIŞI YASAĞI ALDI?

Ataşehir'de 30 Nisan 2022'de verdiği bir konserde İmam Hatiplilerle ilgili sözlerinden dolayı 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçlamasıyla 3 yıl hapis istemiyle yargılanan Gülşen, geçtiğimiz günlerde hakim karşısına çıktı. İmza zorunluluğu kaldırılan Gülşen'in yurt dışı yasağının devam edilmesine karar verildi. Gülşen'in avukatı ise duruşmanın ardından karara itiraz etti. İtirazı kabul eden mahkeme, şarkıcının yurt dışı yasağının kaldırılmasına karar verdi.