Gülşen...YİNE OLAY SAHNE, YİNE SANSASYON KIYAFET!

Gülşen'Lolipop' şarkısıyla hayranlarını selamladı.

Enerjinin yüksek olduğu konserde dansları ve zengin repertuvarı ile büyük beğeni toplayan Gülşen, 'Irgalamaz Beni', 'Of Of', 'Bangır Bangır', 'İltimas', 'Yurtta Aşk Cihanda Aşk' ve 'Dan Dan' gibi sevilen şarkılarını dinleyicilerle birlikte seslendirdi.

Gülşen, şarkı aralarında dinleyicileri ile sohbet etmeyi de ihmal etmedi.

"Hayallerin şehri İstanbul'da, Yenikapı'da sizinle olmaktan çok mutluyum" diyerek sözlerine başlayan Gülşen ; "O kadar güzel ve zengin bir şehir ki, buluştuğumuz bu festival İstanbul'un ta kendisi benim için.

Tüm gençler en iyieğitime, özgürlüğe, mutluluğa , ülkemizde yaşayan herkes güzel olan her şeye layık" dedi.

"Yaşınızı, hayatınızı, özgürlüğünüzü sonuna kadar yaşamaktan vazgeçmeyin. İçinizi dökme, aklınızdan geçenleri söyleme zamanı.

Ben söylüyorum, size de tavsiye ediyorum. Bilin ki sizi çok seviyorum.

Ne düşünüyorsanız, onu da seviyorum" diyen Gülşen gece boyunca da dans şovlarıyla büyüledi.

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