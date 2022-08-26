Şarkıcı Gülşen, konserinde sarf ettiği "İmam hatipte okumuş daha önce kendisi sapıklığı oradan geliyor" sözlerinde dolayı gözaltın alındıktan sonra tutuklandı. Sosyal medyada Gülşen'in tahliye olabileceği, tutuksuz yargılanabileceği yönünde iddialar yer alması üzerine Gülşen tahliye oldu mu? Gülşen serbest mi bırakıldı? merak edildi.

Gülşen tahliye oldu mu? Şarkıcı Gülşen, konserinde sarf ettiği "İmam hatipte okumuş daha önce kendisi sapıklığı oradan geliyor" sözlerinde dolayı gözaltın alındıktan sonra tutuklandı.Sosyal medyada Gülşen'in tahliye olabileceği, tutuksuz yargılanabileceği yönünde iddialar yer alması üzerine Gülşen tahliye oldu mu? Gülşen serbest mi bırakıldı? merak edildi. İşte detaylar...

GÜLŞEN TAHLİYE OLDU MU?

Popçu Gülşen, geçtiğimiz aylarda İstanbul'daki bir mekanda sahne aldı. Gülşen, konserinin ilerleyen dakikalarında "İmam hatipte okumuş daha önce kendisi sapıklığı oradan geliyor" ifadelerini kullandı. Savcılık, bu sözler sonrası Gülşen için TCK'nin 216. maddesi kapsamında, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlatılmasına karar verdi. Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Gülşen, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Suç işlemediğini söyleyen Gülşen, nöbetçi hakimliğe verdiği ifade de "Bana ihtiyacı olan bir çocuğum var. Tutuksuz yargılanmak istiyorum" dedi.

"BANA İHTİYACI OLAN BİR ÇOCUĞUM VAR"

Gülşen, nöbetçi hakimliğe verdiği ifadesinde, "Bana ihtiyacı olan bir çocuğum var. Ben suç işlemedim. Tutuksuz yargılanmak istiyorum" dedi. Gülşen ifadesinin devamında söz konusu konserin 30 Nisan 2022 tarihinde Ataşehir'de olduğunu söyleyerek, "Ben 25 yıllık sanatçıyım. Benim müzisyen çalışma arkadaşlarım var. Bu grupla birlikte konserlerde sahne alırım. Benim kadromda klavye müzisyeni olarak yer alan Miraç isimli arkadaşımın lakabı imamdır. Ayrıca arkadaşlara kendi aramızda aptal, salak, sapık olarak şakalaşırız. Talihsizlik olarak bu iki kelime bir araya gelmiştir. Arkadaşımız imam hatipte okumamıştır. Grupta tüm arkadaşlarımın lakabı mevcuttur" dedi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖTÜRÜLDÜ

Gülşen bu ifadesi sonrası adli kontrolün yeterli kalmayacağı iddiasıyla tutuklandı. Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği de, Gülşen'in "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçundan tutuklanmasına karar verdi. Gülşen'in Bakırköy'deki Kadın Kapalı Cezaevi'ne götürüldü.

AVUKAT: BU KARARI BEKLEMİYORDUK, GEREKLİ İTİRAZLARI YAPACAĞIZ

Gülşen'in tutuklanmasının ardından avukatı Emek Emre de bir açıklama yaptı. Avukat Emre, "Türkiye bir hukuk devleti, yasaların müvekkilim içinde adil ve eşit bir şekilde uygulanmasını beklerdik. Kanaatimizce müvekkilimin işlemiş olduğu bir suç bulunmamaktadır. Bu suçun alt ve üst sınırlarına baktığımızda tutuklama tedbiri çok uygunsuz olmuştur. İnanıyoruz ki usul ve yasaya aykırı olan bu karar itiraz sonucu kaldırılacaktır. Yarın sabahtan ilgili mercilere itirazda bulunacağız konunun da takipçisi olacağız. Kendisi gayet güçlü durumda, tabi ki üzgünüz böyle bir karar çıkmasını beklemiyorduk. İsnat edilen suç ve cümleye bakıldığı zaman eleştirilsel boyutları olabilir. Ben bir hukukçu olarak isnat edilen suçun gerçekleşmediği kanaatindeyim hukuken. Fakat savcılık ve sulh ceza makamları farklı değerlendi. Tutuklama tedbirinin orantısız olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.