İmam hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan şarkıcı Gülşen, Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Gündem olan gelişmeler sonrası Gülşen suçu ne ve Gülşen kaç hapis cezası alabilir gibi konular merak edildi.

Şarkıcı Gülşen bir mekanda verdiği konser sırasında bir kişi hakkında "İmam hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor" şeklinde ifadeler kullandı. Peki, Gülşen suçu ne? Gülşen en fazla kaç yıl hapis cezası alabilir?

GÜLŞEN SUÇU NE?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı TCK 216. madde kapsamında "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçundan soruşturma başlatırken, Gülşen Beşiktaş'taki evinde gözaltına alındı.

Ayrıca konu hakkında sessizliğini bozan Gülşen sosyal medya hesabından 'Özür' paylaşımında bulundu. Özür dileyen Gülşen paylaşımında, "Uzun yıllardır birlikte çalıştığım çalışma arkadaşlarım ile iş ve çalışma ortamında yapmış olduğum bir espri toplumu kutuplaştırmayı hedefleyen kimseler tarafından öne çıkarılarak yayınlanmıştır. Sözlerimin ülkemizdeki kutuplaştırmayı hedefleyen kötü niyetli kimselere malzeme vermiş olmasından dolayı üzgünüm. İnandığım özgürlüğü savunurken, eleştirdiğim radikal uca kendimin savrulduğunu görüyorum. Videodaki söylemimden rahatsızlık duyan ve incinen herkesten özür diliyorum. Daha başka bir dil bulmalıydım; bulacağım." ifadelerini kullandı.

1-Davanın açılması ve tarafların dilekçelerini mahkemeye sunması

2-Ön inceleme aşaması

3-Tahkikat denilen delillerin toplanması, bu kapsamda tanık dinlenme, bilirkişive keşif yapılması, evrak kayıtların dosyaya getirtilmesi

4-Tahkikatın bitmesi ve Sözlü yargılama

5-Hüküm. Burada artık mahkeme nihai kararını vermiştir.

Bu aşamalar sonrasıGülşen en fazla kaç yıl hapis cezası alabilir ve diğer kararlar ortaya çıkacaktır.