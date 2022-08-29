Gülşen, imam hatiplilere yönelik söylediği sözler nedeniyle geçtiğimiz hafta tutuklandı. Şarkıcının avukatı bu karara itiraz etti. Gülşen serbest kalacak mı ve Gülşen ne zaman hapisten çıkacak merak ediliyor. Peki, Gülşen serbest kalacak mı?

Nisan ayında verdiği konserde"İmam hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor" diyen Gülşen tutuklandı. şarkıcı Gülşen ne zaman hapisten çıkacağı ve Gülşen serbest kalacak mı soruları gündeme geliyor. Gülşen serbest kalacak mı? Gülşen ne zaman hapisten çıkacak? Detaylar haberimizdedir…

GÜLŞEN SERBEST KALACAK MI?

İmam Hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle tepkilerin odağında yer alan şarkıcı Gülşen, geçtiğimiz hafta tutuklandı. Şarkıcının avukatı, Gülşen'in cezaevine girmesinin hemen ardından tutukluluk durumuna itiraz etti. Verilen 3 günlük süre doldu, mahkeme bugün dilekçeyi karara bağlayacak. Buna göre Gülşen ya serbest kalacak ya da tutukluluk halinin devamına karar verilecek.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı gündem olan sözler sonrasında şarkıcı hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan resen soruşturma başlattı. 25 Ağustos'ta polis tarafından evinde gözaltına alınan Gülşen, basın Suçları Soruşturma Bürosu savcısına ifade verdi. Şarkıcı ifadesinde "Ben 25 yıllık sanatçıyım. Benim müzisyen çalışma arkadaşlarım var. Bu grupla birlikte konserlerde sahne alırım. Benim kadromda klavye müzisyeni olarak yer alan Miraç isimli arkadaşımın lakabı imamdır. Ayrıca arkadaşlara kendi aramızda aptal, salak, sapık olarak şakalaşırız. Talihsizlik olarak bu iki kelime bir araya gelmiştir. Arkadaşımız imam hatipte okumamıştır. Grupta tüm arkadaşlarımın lakabı mevcuttur" dedi.

TUTUKLANDI

Gülşen bu ifadesi sonrası adli kontrolün yeterli kalmayacağı iddiasıyla tutuklandı. Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği de Gülşen'in "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçundan tutuklanmasına karar verdi. Gülşen kararın ardından Bakırköy'deki Kadın Kapalı Cezaevi'ne götürüldü. Şarkıcının avukatı Emek Emre, İstanbul Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilmek üzere tutukluluğun kaldırılması talebiyle itiraz dilekçesi sunuldu.

GÜLŞEN NE ZAMAN HAPİSTEN ÇIKACAK?

Bugün ise Gülşen için karar günü. İtiraz dilekçesini 3 gün içinde değerlendirmek zorunda olan mahkeme, bugün Gülşen'in tutukluluğuna ya devam kararı verecek ya da şarkıcıyı serbest bırakacak.