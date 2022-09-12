Gülşen serbest bırakıldı mı? Gülşen ev hapsi cezası kaldırıldı mı? Gülşen son durum!

Geçtiğimiz nisan ayında sahne aldığı bir mekanda imam hatiplilerle ilgili sözleri nedeniyle tutuklanan Gülşen, ev hapsi adli kontrolüyle serbest bırakılmıştı. Peki, Gülşen serbest bırakıldı mı? Gülşen ev hapsi cezası kaldırıldı mı? İşte detaylar...

Ünlü şarkıcı Gülşen, Ataşehir'de 30 Nisan 2022'de verdiği konserde İmam Hatip Liselilere yönelik "İmam hatipte okumuş daha önce kendisi sapıklığı oradan geliyor" cümlesinden dolayı tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. İtiraz üzerine konutu terk etmemek şartıyla tahliyesine karar verilen Gülşen için son durum merak konusu oldu. Peki, Gülşen serbest bırakıldı mı? Gülşen ev hapsi cezası kaldırıldı mı? Detaylar haberimizde...

GÜLŞEN SERBEST BIRAKILDI MI?

30 Nisan 2022'de verdiği bir konserde İmam Hatip Liselilere yönelik sarf ettiği sözleri nedeniyle konutu terk etmemek şartıyla tahliyesine karar verilen Gülşen Çolakoğlu hakkında itiraz üzerine üst mahkemece ev hapsinin kaldırılmasına karar verildi. Gülşen hakkında yurtdışına çıkış yasağı ve en yakın karakola imza verme şartı getirildi.

GÜLŞEN EV HAPSİ CEZASI KALDIRILDI MI?

İmam hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle hakkında 3 yıl hapis cezası istenen şarkıcı Gülşen'in ev hapsi cezası kaldırıldı.