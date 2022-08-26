Gülşen Ordu konserinde ne oldu, ne söyledi, olay nedir? (VİDEO) Gülşen'in Ordu konserindeki çorap olayı nedir, ne dedi, ne olmuştu, hangi yıl?

İmam Hatiplilerle ilgili sözlerinden dolayı tutuklanarak cezaevine gönderilen şarkıcı Gülşen'in 4 yıl önce bir konserinde "Çorabını çek başkan geliyor" diyen sunucuya verdiği tepki yeniden gündem oldu. Vatandaşlar, Gülşen Ordu konserinde ne oldu, olay nedir? Gülşen'in Ordu konserindeki çorap olayı nedir, ne olmuştu, hangi yıl? merak ediyor. İşte detaylar...

Gülşen Ordu konseri videosu var mı? Gülşen Ordu konserinde ne oldu? Gülşen Ordu konserinde ne dedi? gündemin merak edilen konuları arasında geliyor. Peki, Gülşen Ordu konserinde ne oldu, olay nedir? Gülşen'in Ordu konserindeki çorap olayı nedir, ne olmuştu, hangi yıl? Gülşen Ordu konserinde ne söyledi? Bilgiler sizlerle...

GÜLŞEN ORDU KONSERİNDE NE DEDİ, AÇIKLAMASI NEDİR?

4 ay önce İstanbul'da verdiği konserde "İmam hatipte okumuş daha önce kendisi sapıklığı oradan geliyor" dediği için hakkında soruşturma başlatılan Gülşen, dün evinde gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ne götürülen şarkıcının 4 yıl önceki bir videosu viral oldu.

4 sene önce memleketi Ordu'da konser veren Gülşen, kendisini "Çorabını çek, başkan sahneye geliyor" diyen erkek sunucuya tepki göstermişti. Konserinde sunucuya tepki gösteren şarkıcı, Pardon siz ne dediniz bir daha sesli bir şekilde tekrarlar mısınız, şaka yaptıysanız şaka kaldırmak kadar samimiyetimiz yok" demişti. Belediye başkanının çiçek vermek için sahneye çıkmasının ardından tepkisine devam eden Gülşen, "Bana çorabını çek diyen şuursuz sunucuları buraya çıkartmayacağınıza inanıyorum böyle sunucular yakışmıyor Ordu'ya" şeklinde konuşmuştu.

Şarkıcının konserindeki çorap krizinin anları cezaevine gönderilmesinin ardından sosyal medyada yeniden paylaşılmaya başlandı.

GÜLŞEN TUTUKLANDI MI?

Konserinde sarf ettiği "İmam Hatip mezunu, sapıklığı oradan geliyor herhalde" sözleri büyük tepki çeken şarkıcı Gülşen, bugün "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gülşen, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Gülşen hakkında TCK'nin 216. maddesi kapsamında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatması ve kolluk görevlilerince mevcutlu şekilde getirilmesi talimatı üzerine harekete geçti. Talimatın ardından Gülşen, Beşiktaş'taki evinde gözaltına alındı.

Gülşen, karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliye girişinde Gülşen'in eşi Ozan Çolakoğlu da kameralara yansıdı. Çolakoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakarak adliyeye girdi. Gülşen'in adliyeye girmesinin ardından ifadesinin bitmesiyle birlikte savcı, Gülşen'in üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, suça dair yasada yazılı cezanın üst haddi göz önüne alınarak tutuklanmasını talep etti. Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği de, Gülşen'in "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçundan tutuklanmasına karar verdi. Gülşen'in Bakırköy'deki Kadın Kapalı Cezaevi'ne götürülmesi bekleniyor.