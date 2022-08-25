Şarkıcı Gülşen konser verdiği sırada İmam Hatiplilere söylediği sözlerden dolayı hakkında soruşturma mı başlatıldı merak ediliyor. Gülşen olayı nedir ve Gülşen'e soruşturma mı başlatıldı gündeme geliyor. Peki, Gülşen olayı nedir? Gülşen'e soruşturma mı başlatıldı?

Konserlerinde giydiği kıyafetler ile gündeme gelen Gülşen, bu seferde söylediği sözler ile gündeme geliyor. Verdiği konserde İmam Hatiplilere söylediği sözlerle tepki çeken Gülşen ne dedi ve Gülşen olayı nedir merak ediliyor. Gülşen olayı nedir? Gülşen'e soruşturma mı başlatıldı? Detaylar haberimizdedir…

GÜLŞEN OLAYI NEDİR?

Ünlü şarkıcı Gülşen, konser verdiği sırada sahnede "İmam hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor" ifadelerini kullandı. Bu sözler sosyal medyada büyük tepki çekti.

GÜLŞEN'E SORUŞTURMA MI BAŞLATILDI?

Söz konusu görüntülerde Gülşen'in bir kişiyle ilgili olarak "İmam hatipte okumuş daha önce kendisi. Sapıklığı oradan geliyor herhalde" dediği duyuluyor.

Gülşen'in bu sözleri sosyal medyada tepkilere neden oldu. Kullanıcılar Gülşen'in tek bir kişi üzerinden tüm İmam Hatiplileri hedef almasının yanlış olduğunu dile getirilirken, "GülşenTutuklansın" etiketi Twitter'da zirveye oturdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Gülşen'in sahnede imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözlerinden dolayı Türk Ceza Kanununun 216. maddesinde yer alan "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatıldı. Savcılıkça yapılan açıklamada, Gülşen'in kolluk görevlilerince mevcutlu olarak hazır edilmesi talimatı verildiği belirtildi.

SÜREKLİ GİYDİĞİ KIYAFETLERİYLE GÜNDEMDEYDİ

Gülşen, bir süreden bu yana sahnede giydiği kıyafetler nedeniyle gündeme geliyordu. Şarkıcı ayrıca geçtiğimiz günlerde sahnede LGBT bayrağı açmış ve bu hareketi de çok tartışılmıştı.

GÜLŞEN NE DEDİ?

Gülşen'in sahnedeyken İmam Hatip mezunu bir kişi hakkında kullandığı ifadeler ortaya çıktı. Gülşen'in, söz konusu kişiye yönelik "İmam Hatip'te okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor" dediği duyuldu. Sosyal medya kullanıcıları, Gülşen'in bu sözlerine tepki gösterdi.

Gülşen'in bu sözleri sosyal medyada tepkilere neden oldu. Kullanıcılar, Gülşen'in tek bir kişi üzerinden tüm İmam Hatiplileri hedef almasının yanlış olduğunu dile getirdi.

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