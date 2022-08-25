Gülşen neden tutuklandı, suçu ne, hapis cezası mı aldı? Gülşen kaç yıl hapis cezası alacak, niye tutuklandı? Gülşen İmam Hatipliler hakkında ne söyled

Son dakika gelen haberlere göre, İmam Hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle gözaltına alınan şarkıcı Gülşen tutuklandı. Bunun ardından vatandaşlar Gülşen hapis cezası mı alacak, kaç yıl ceza alacak? merak etti. Peki, Gülşen neden tutuklandı, suçu ne, hapis cezası mı aldı? Gülşen kaç yıl hapis cezası alacak, niye tutuklandı? Gülşen İmam Hatipliler hakkında ne söyledi? İşte detaylar...

Konserlerindeki kıyafetleriyle adından sıkça söz ettiren Gülşen'in nisan ayındaki bir konserinde "İmam Hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor" demesi sosyal medyanın gündemine oturdu. Twitter'da "Gülşen Tutuklansın" etiketiyle trend listesinde yerini alan Gülşen hakkında soruşturma başlatıldı. Gülşen neden tutuklandı, suçu ne, hapis cezası mı aldı? Gülşen kaç yıl hapis cezası alacak, niye tutuklandı? Gülşen İmam Hatipliler hakkında ne söyledi?

GÜLŞEN TUTUKLANDI MI, NEDEN TUTUKLANDI?

Konserinde sarf ettiği "İmam Hatip mezunu, sapıklığı oradan geliyor herhalde" sözleri büyük tepki çeken şarkıcı Gülşen, bugün "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gülşen, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BEŞİKTAŞ'TAKİ EVİNDEN GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Gülşen hakkında TCK'nin 216. maddesi kapsamında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatması ve kolluk görevlilerince mevcutlu şekilde getirilmesi talimatı üzerine harekete geçti. Talimatın ardından Gülşen, Beşiktaş'taki evinde gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Gülşen, karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliye girişinde Gülşen'in eşi Ozan Çolakoğlu da kameralara yansıdı. Çolakoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakarak adliyeye girdi. Gülşen'in adliyeye girmesinin ardından ifadesinin bitmesiyle birlikte savcı, Gülşen'in üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, suça dair yasada yazılı cezanın üst haddi göz önüne alınarak tutuklanmasını talep etti. Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği de, Gülşen'in "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

GÜLŞEN İMAM HATİPLİLER HAKKINDA NE SÖYLEDİ?

Son dönemde konserde giydiği kıyafetler hayli tartışma yaratan şarkıcı Gülşen'in sahnedeyken İmam Hatip mezunu bir kişi hakkında kullandığı ifadeler ortaya çıktı. Gülşen'in, söz konusu kişiye yönelik "İmam hatipte okumuş daha önce kendisi sapıklığı oradan geliyor" dediği duyuldu. Sosyal medya kullanıcıları, Gülşen'in bu sözlerine tepki gösterdi.

"SAPIKLIĞI ORADAN GELİYOR"

Sahnedeyken imam hatiplileri hedef alan Gülşen'in bir kişiyle ilgili "İmam hatipte okumuş daha önce kendisi sapıklığı oradan geliyor herhalde" dediği görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

SÖZLERİ TEPKİ ÇEKTİ

Gülşen'in bu sözleri sosyal medyada tepkilere neden oldu. Kullanıcılar, Gülşen'in tek bir kişi üzerinden tüm İmam Hatiplileri hedef almasının yanlış olduğunu dile getirdi.

GÜLŞEN HAKKINDA SORUŞTURMA MI BAŞLATILDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Gülşen'in sahnede imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözlerinden dolayı Türk Ceza Kanununun 216. maddesinde yer alan "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatıldı.