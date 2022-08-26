Şarkıcı Gülşen dün gece yarısı Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi. Ardından, Gülşen ne kadar ceza alacak, neden tutuklandı soruları gündemden düşmüyor. Gülşen ne kadar ceza alacak, ne zamana kadar cezaevinde kalacağı merak ediliyor. Peki, Gülşen ne kadar ceza alacak, neden tutuklandı?

Gülşen geçtiğimiz Nisan ayında gerçekleştirdiği konseri esnasında çalışma arkadaşına "imam hatipliler" esprisi yapmıştı. Dün gündeme gelen espri, Gülşen'in tutuklanmasına sebep oldu. Gülşen ne kadar ceza alacak sevenleri tarafından merak ediliyor. Gülşen ne kadar ceza alacak, neden tutuklandı soruları gündemden düşmüyor. Gülşen ne kadar ceza alacak, neden tutuklandı? Gülşen Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi! Detaylar haberimizdedir…

GÜLŞEN NEDEN TUTUKLANDI?

Konserinde sarf ettiği "İmam Hatip mezunu, sapıklığı oradan geliyor herhalde" sözleri büyük tepki çeken şarkıcı Gülşen, bugün "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gülşen, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÜLŞEN NE KADAR CEZA ALACAK?

Hakkında tutuklama kararı verilen şarkıcı Gülşen, Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna getirildi. Cezaevi girişinde bekleyen akrabaları ve arkadaşları Gülşen'i alkışlarla cezaevine gönderdi. Gülşen'in ne kadar ceza alınacağı merak ediliyor.

Davanın açılması ve tarafların dilekçelerini mahkemeye sunması

Ön inceleme aşaması

Tahkikat denilen delillerin toplanması, bu kapsamda tanık dinlenme, bilirkişive keşif yapılması, evrak kayıtların dosyaya getirtilmesi

Tahkikatın bitmesi ve Sözlü yargılama

Hüküm. Burada artık mahkeme nihai kararını vermiştir.

Bu aşamalar sonrası Gülşen ne kadar ceza alacak ve diğer kararlar ortaya çıkacaktır.

GÜLŞEN'İN İFADESİ