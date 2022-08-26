Gülşen ne kadar ceza alacak, neden tutuklandı? Gülşen Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi!
Gündem Haberleri
Şarkıcı Gülşen dün gece yarısı Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi. Ardından, Gülşen ne kadar ceza alacak, neden tutuklandı soruları gündemden düşmüyor. Gülşen ne kadar ceza alacak, ne zamana kadar cezaevinde kalacağı merak ediliyor. Peki, Gülşen ne kadar ceza alacak, neden tutuklandı?
Gülşen geçtiğimiz Nisan ayında gerçekleştirdiği konseri esnasında çalışma arkadaşına "imam hatipliler" esprisi yapmıştı. Dün gündeme gelen espri, Gülşen'in tutuklanmasına sebep oldu. Gülşen ne kadar ceza alacak sevenleri tarafından merak ediliyor. Gülşen ne kadar ceza alacak, neden tutuklandı soruları gündemden düşmüyor. Gülşen ne kadar ceza alacak, neden tutuklandı? Gülşen Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi! Detaylar haberimizdedir…
Konserinde sarf ettiği "İmam Hatip mezunu, sapıklığı oradan geliyor herhalde" sözleri büyük tepki çeken şarkıcı Gülşen, bugün "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gülşen, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Hakkında tutuklama kararı verilen şarkıcı Gülşen, Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna getirildi. Cezaevi girişinde bekleyen akrabaları ve arkadaşları Gülşen'i alkışlarla cezaevine gönderdi. Gülşen'in ne kadar ceza alınacağı merak ediliyor.
- Davanın açılması ve tarafların dilekçelerini mahkemeye sunması
- Ön inceleme aşaması
- Tahkikat denilen delillerin toplanması, bu kapsamda tanık dinlenme, bilirkişive keşif yapılması, evrak kayıtların dosyaya getirtilmesi
- Tahkikatın bitmesi ve Sözlü yargılama
- Hüküm. Burada artık mahkeme nihai kararını vermiştir.
Bu aşamalar sonrası Gülşen ne kadar ceza alacak ve diğer kararlar ortaya çıkacaktır.
Tutuklanan Gülşen'in savcılıktaki ilk ifadesi de çok geçmeden ortaya çıktı. Sözcü'de yer alan habere göre Gülşen, ifadesinde suçlamaları kabul etmedi. Grubunda Miraç adlı müzisyenin 'imam' lakabı olduğunu belirten Gülşen, aralarında geçen bir konuşma dolayısıyla suç işleme kastının olmadığını savundu.
Gülşen, ifadesine şunları söyledi: "Ben 25 yıllık sanatçıyım. Benim müzisyen çalışma arkadaşlarım var. Bu grupla birlikte konserlerde sahne alırım. Benim kadromda klavye müzisyeni olarak yer alan 'Miraç' isimli arkadaşımın lakabı 'imamdır'. Arkadaşlarla kendi aramızda 'aptal, salak, sapık' olarak şakalaşırız. Talihsizlik olarak bu iki kelime bir araya gelmiştir. Arkadaşımız imam hatipte okumamıştır. Miraç'ın soy ismini ve iletişimini hatırlamıyorum. Grupta tüm arkadaşlarımın lakabı mevcuttur.
"KONSERE KATILANLARA YÖNELİK BİR KONUŞMA DEĞİLDİR"
Bu konuşma, konserin hatırlamadığım bir aşamasında muhtemelen şarkı arasında Miraç ile aramızda geçen bir konuşmadır. Ben orkestrama hitaben 'beni seyircilerinin arasında omuzlarınızda taşıyın' demem üzerine bana orkestra arasından 'seni imam taşısın' şeklinde cevap gelince bahse konu konuşma Miraç'la aramızda geçmiştir. Bu konuşma konsere katılanlara ya da medyaya hitaben yaptığım bir konuşma değildir. Ben ülkesini seven, fırsat eşitliğine inanan, kimseyi ayırıp örselemeyen bir sanatçıyım.
"PROVAKATİF AMAÇLA SERVİS EDİLMİŞTİR"
Bu kısa görüntü aylar sonra kim tarafından, ne amaçla servis edildi bilmiyorum. Ancak provokatif amaçlı olarak servis edildiğini düşünüyorum. Ben imam hatiplileri ya da ülkemizin bir kısmını kötülemek, onlara hakaret etmek amacıyla asla bu konuşmayı yapmadım. Ülkenin tüm değerlerine ve hassasiyetlerine saygım sonsuzdur. Kesinlikle atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Ayrıca yaşanan olayın zamansız bir yerde gerçekleşmesi talihsizliktir.
"KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA DAİR KARAR VERİLMESİNİ TALEP EDİYORUM"
Şakalaşmanın herhangi bir gruba yönelik nefret içerikli olarak algılanması beni çok üzmüştür. Suç işleme kastım yoktur. Atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesini talep ediyorum' ifadelerine yer verdi."
Gülşen'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, videodaki söylemimden rahatsızlık duyan ve incinen herkesten özür diledi.