Gülşen ne dedi? Gülşen İMAM HATİPLİLER için ne dedi? Gülşen'e dava açıldı mı?

Şarkıcı Gülşen son dönemde söylediği şarkılardan çok giydiği kıyafetlerle gündeme geldi. Ünlü şarkıcı son olarak ise sahnede İmam Hatipliler hakkında kullandığı ifadeler nedeniyle tartışmalara neden oldu. Peki, Gülşen ne dedi? Gülşen İmam Hatipliler için ne dedi? Gülşen'e dava açıldı mı? Gülşen ne dedi?

Son dönemde konserde giydiği kıyafetler hayli tartışma yaratan şarkıcı Gülşen'in sahnedeyken İmam Hatip mezunu bir kişi hakkında kullandığı ifadeler ortaya çıktı. Peki, Gülşen'e dava açıldı mı? Gülşen ne dedi?

GÜLŞEN İMAM HATİPLİLER İÇİN NE DEDİ?

Gülşen'in sahnedeyken İmam Hatip mezunu bir kişi hakkında kullandığı ifadeler ortaya çıktı. Gülşen'in, söz konusu kişiye yönelik "İmam Hatip'te okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor" dediği duyuldu. Sosyal medya kullanıcıları, Gülşen'in bu sözlerine tepki gösterdi.

Gülşen'in bu sözleri sosyal medyada tepkilere neden oldu. Kullanıcılar, Gülşen'in tek bir kişi üzerinden tüm İmam Hatiplileri hedef almasının yanlış olduğunu dile getirdi.

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