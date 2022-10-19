Gülşen Kutlu kimdir? Gülşen Kutlu kaç yaşında, nereli? Gülşen Kutlu hayatı ve biyografisi!
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İlk olarak 1981 yılında TRT'nin açmış olduğu sınavı kazandı, ardından bir yıl kadar Türk Radyo Televizyon Kurumu (TRT) bünyesinde ders aldı. Peki, Gülşen Kutlu kimdir? Gülşen Kutlu kaç yaşında, nereli? Gülşen Kutlu hayatı ve biyografisi nedir?
1991 yılında evlendi, bir kız çocuğu vardır. Yine bir süre TRT int'de Allı Turnam programını sundu. Peki, Gülşen Kutlu kimdir? Gülşen Kutlu kaç yaşında, nereli? Gülşen Kutlu hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...
GÜLŞEN KUTLU KİMDİR?
Gülşen Kutlu (1961, Şereflikoçhisar, Ankara) Türk halk müziği sanatçısı.
İlk olarak 1981 yılında TRT'nin açmış olduğu sınavı kazandı, ardından bir yıl kadar Türk Radyo Televizyon Kurumu (TRT) bünyesinde ders aldı. Ekim 1982'de kadrolu ses sanatçısı sınavında birinci oldu. 1991 yılında evlendi, bir kız çocuğu vardır. Yine bir süre TRT int'de Allı Turnam programını sundu.
Diskografi
1985: Sebeb
1988: Sultanım
1990: Gurbet Ellerinde
1993: Söyle Canan
1995: Dile Geldim
2005: Gelin Eyledim
2007: Bulunur Mu?