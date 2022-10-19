İlk olarak 1981 yılında TRT'nin açmış olduğu sınavı kazandı, ardından bir yıl kadar Türk Radyo Televizyon Kurumu (TRT) bünyesinde ders aldı. Peki, Gülşen Kutlu kimdir? Gülşen Kutlu kaç yaşında, nereli? Gülşen Kutlu hayatı ve biyografisi nedir?

1991 yılında evlendi, bir kız çocuğu vardır. Yine bir süre TRT int'de Allı Turnam programını sundu. Peki, Gülşen Kutlu kimdir? Gülşen Kutlu kaç yaşında, nereli? Gülşen Kutlu hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

GÜLŞEN KUTLU KİMDİR?

Gülşen Kutlu (1961, Şereflikoçhisar, Ankara) Türk halk müziği sanatçısı.

İlk olarak 1981 yılında TRT'nin açmış olduğu sınavı kazandı, ardından bir yıl kadar Türk Radyo Televizyon Kurumu (TRT) bünyesinde ders aldı. Ekim 1982'de kadrolu ses sanatçısı sınavında birinci oldu. 1991 yılında evlendi, bir kız çocuğu vardır. Yine bir süre TRT int'de Allı Turnam programını sundu.

Diskografi

1985: Sebeb

1988: Sultanım

1990: Gurbet Ellerinde

1993: Söyle Canan

1995: Dile Geldim

2005: Gelin Eyledim

2007: Bulunur Mu?