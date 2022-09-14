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Gülşen konserlerini neden iptal etti? Gülşen hangi konserlerini iptal etti?

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Geçtiğimiz günlerde ev hapsi cezası kaldırılan şarkıcı Gülşen'in konser takvimi konuşuluyordu. Gülşen konserlerini neden iptal etti ve Gülşen hangi konserlerini iptal etti merak ediliyor. Peki, Gülşen konserlerini neden iptal etti? Gülşen hangi konserlerini iptal etti?

Şarkıcı Gülşen'in konserleri ne zaman olacağı gündemden düşmüyor. Gülşen konserlerini neden iptal etti ve Gülşen hangi konserlerini iptal etti merak ediliyor. Sevenleri, Gülşen'in hangi konserleri iptal ettiğini merak ediyor. Gülşen konserlerini neden iptal etti? Gülşen hangi konserlerini iptal etti? Detaylar haberimizdedir…

GÜLŞEN KONSERLERİNİ NEDEN İPTAL ETTİ?

Gülşen'in menajeri, yılbaşına kadar olan konserlerin iptal olduğu bilgisini paylaştı.

Açıklama yapan menajeri Haluk Şentürk, Gülşen'in bir süre dinlenme kararı aldığı bilgisini verdi.

GÜLŞEN HANGİ KONSERLERİNİ İPTAL ETTİ?

Gülşen yılbaşına kadar konserlerini iptal ettiği bilgisini paylaştı. İptal edilen 50 konserin, Gülşen'in Avukatı Emek Emre hukuki bir yönünün bulunmadığını söyledi. Karar tamamen Gülşen'in inisiyatifinde olduğunu söyledi.

Gülşen konserlerini neden iptal etti? Gülşen hangi konserlerini iptal etti?

Gülşen konserlerini neden iptal etti? Gülşen hangi konserlerini iptal etti?

Gülşen konserlerini neden iptal etti? Gülşen hangi konserlerini iptal etti?

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Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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