Şarkıcı Gülşen'in ev hapsi cezasının kaldırılmasının ardından ilk konseri ne zaman vereceği merak ediliyor. Gülşen konser takvimi merak ediliyor. Gülşen konseri ne zaman, nerede olacağı ve Gülşen'in hapis sonrası ilk konseri nerede yapılacak, ücretli mi olacak soruları araştırılıyor. Peki, Gülşen konseri ne zaman, nerede? Gülşen'in hapis sonrası ilk konseri nerede yapılacak, ücretli mi olacak?

Ünlü şarkıcı Gülşen'in ev hapsinin kaldırılması sonrasında konser takvimi araştırılıyor. Gülşen konseri ne zaman, nerede ve Gülşen'in hapis sonrası ilk konseri nerede yapılacak, ücretli mi olacak merak ediliyor. Gülşen'in ilk konseri ne zaman, nerede olacak gündeme geliyor. Gülşen konseri ne zaman, nerede? Gülşen'in hapis sonrası ilk konseri nerede yapılacak, ücretli mi olacak? Detaylar haberimizdedir…

GÜLŞEN KONSERİ NE ZAMAN?

30 Nisan 2022'de verdiği bir konserde İmam Hatip Liselilere yönelik sarf ettiği sözleri nedeniyle konutu terk etmemek şartıyla 29 Ağustos'ta tahliye edilen Gülşen Çolakoğlu'nun ev hapsinin kaldırılmasına karar verildi. Gülşen hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve en yakın karakola imza verme şartı getirildi.

Gülşen'in ilk konserini 16 Eylül'de yapılması planlanıyor. İstanbul'daki iki konserinin ardından Gaziantep'te de sahneye çıkacak olan Güleşen, ardından İstanbul'daki bir başka konseriyle eylül programını tamamlayacak.

GÜLŞEN'İN HAPİS SONRASI İLK KONSERİ NEREDE YAPILACAK?

Gülşen 'in ev hapsi cezasının kaldırılması ardından konser takvimi merak ediliyor. Sanatçı daha önce yapılan anlaşmalar gereği Eylül ayında İstanbul'da üç, Gaziantep'te ise bir konser için sahneye çıkacak. Gülşen, ilk konserini Kartal'da verecek.

GÜLŞEN'İN KONSERİ ÜCRETLİ Mİ OLACAK?

Güleşn'in cezaevi sonrası ilk konserini 16 Eylül'de verecek. İstanbul'daki iki konserinin ardından Gaziantep'te de sahneye çıkacak olan Güleşen, ardından İstanbul'daki bir başka konseriyle eylül programını tamamlayacak. Konser ücretleri henüz bilinmiyor.