Ev hapsi kaldırılan Gülşen'in ilk konserinin ne zaman olacağı merak konusu oldu. Gülşen'in sevenleri sanatçının konser takvimini araştırılmaya başlandı. Peki, Gülşen konseri ne zaman? Gülşen konseri nerede? Gülşen ilk konseri nerede, ne zaman? İşte detaylar...

Geçtiğimiz nisan ayında sahne aldığı bir mekanda imam hatiplilerle ilgili sözleri nedeniyle tutuklanan Gülşen, ev hapsi adli kontrolüyle serbest bırakılmıştı. İtiraz verilmesi üzerine üst mahkemece ev hapsinin kaldırılmasına karar verildi. Ev hapsinin kaldırılmasının ardından Gülşen'in konser takvimi araştırılmaya başlandı. Gülşen'in ilk konserinin nerede ve ne zaman olacağı merak konusu oldu. Peki, Gülşen konseri ne zaman? Gülşen konseri nerede? Gülşen ilk konseri nerede, ne zaman? Detaylar haberimizde...

GÜLŞEN KONSERİ NE ZAMAN?

30 Nisan 2022'de verdiği bir konserde İmam Hatip Liselilere yönelik sarf ettiği sözleri nedeniyle konutu terk etmemek şartıyla 29 Ağustos'ta tahliye edilen Gülşen Çolakoğlu'nun ev hapsinin kaldırılmasına karar verildi. Gülşen hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve en yakın karakola imza verme şartı getirildi.

Gülşen'in ilk konserinin 16 Eylül'de yapılması bekleniyordu. Fakat son gelen haberlere göre ünlü şarkıcı bir süre dinlenme kararı alarak yılbaşına kadar planlanan 50 konserini iptal etti.

GÜLŞEN KONSERİ NEREDE?

Gülşen 'in ev hapsi cezasının kaldırılması ardından konser takvimi merak ediliyor. Sanatçı daha önce yapılan anlaşmalar gereği Eylül ayında İstanbul'da üç, Gaziantep'te ise bir konser için sahneye çıkacaktı. Bir süre dinlenme kararı aldığı söylenen şarkıcı yılbaşına kadar planan 50 konserini iptal etti.