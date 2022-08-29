Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ne götürülen Gülşen'in tutukluluğuna avukatı Emek Emre itiraz etti. Bugün itiraz kararı mahkeme tarafından değerlendirilen popçu hakkında tahliye kararı verildi. Peki, Gülşen konser verecek mi?

"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" iddiasıyla tutuklanan şarkıcı Gülşen'in avukatının yaptığı itiraz sonrası yeni bir gelişme yaşandı. Gülşen'in itiraz dilekçesini değerlendiren mahkeme, ünlü şarkıcının ev hapsiyle tahliyesine karar verdi. Gelişmeler sonrası Gülşen konser verecek mi, merak edildi.

GÜLŞEN KONSER VERECEK Mİ?

İtirazı üst mahkeme olan İstanbul 27. Asliye Ceza Mahkemesi değerlendirdi. Mahkeme, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçundan şüpheli Gülşen Çolakoğlu'nun tahliyesine ve konutu terk etmemek şartıyla adli kontrol altına alınmasına karar verdi.

Mahkeme gerekçesinde, atılı suçun vasıf ve mahiyeti, dosya kapsamındaki tüm delillerin toplanmış, şüphelinin kaçma ve delilleri karartma şüphesinin bulunmayışı, bakmakla mükellef olduğu yaşı küçük çocuğu bulunması, tutuklama maddeleri dikkate alındığında alınması muhtemel cezaya ilişkin infaz koşulları da hep birlikte değerlendirildiğinde tutuklamadan beklenen faydanın adli kontrol tedbirleriyle sağlanabileceği nazara alınarak şüphelinin adli kontrol altına alınarak tahliyesine karar verildiği kaydedildi.

Kararda adli kontrol tedbirlerine uymadığı takdirde tutuklanacağı ihtar edildi.