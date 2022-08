Gülşen kimdir? Gülşen kaç yaşında ve nerelidir? Gülşen evli mi?

Pop dünyasında güçlü sesi ve şarkıları ile adından söz ettiren Gülşen, uzun yıllardır pop müzik denince akıllara gelen ilk isimlerden birisi olmayı başarmıştır. Her yaştan hayranı kitlesi olan Gülşen'in şarkıları yaz dönemlerinde her yerde kulağımıza gelmektedir. Yeni çıkardığı her şarkı ile gündem olan Gülşen, kendinden başarı ile söz ettirmeyi uzun yıllardır müzik piyasasında kalmasıyla kanıtlayan ünlü şarkıcı Gülşen kimdir? Gülşen kaç yaşında ve nereli?

GÜLŞEN KİMDİR?

Sahne adı Gülşen olarak anılan Gülşen Bayraktar, 29 Mayıs 1976 yılında İstanbul, Çapa'da dünyaya gelmiştir. Aslen Ordulu olan şarkıcı, Arslan Bayraktar ve Nimet Bayraktar'ın 3 çocuğundan sonuncu olanıdır. Babası makine mühendisliği mesleği yaparken annesi Nimet Bayraktar ise ev hanımı. 46 yaşında olan şarkıcı 1.60 boyunda 49 kilodur. Liseyi Şehremini Anadolu Lisesi'nde okuyan Gülşen, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde konservatuar okurkan bir yandan da çalıştığı için eğitimini tamamlayamamıştır. Ataköy'de bir barda sahnedeyken albüm yapımcısı Serap Turgay tarafından beğenilerek eşi Özkan Turgay ile tanıştırıldı ve albüm teklifi aldı. Raks Müzik ile anlaşma yaptı. 1996 yılında çıkan ilk albümü "Be Adam" ile tanınmaya başlamışken evliliğini gündemine aldığı için müzik hayatını aksattı. 2004 yılında "Of Of" adlı dördüncü albümü ile büyük çıkış yapan şarkıcı, "Of Of" adlı şarkısıyla Altın Kelebek ve Kral TV Video Müzik ödülü kazandı. MÜ-YAP sertifikalı Yurtta Aşk Cihanda Aşk (2006) albümünden sonra satış başarılarını sürdürerek Beni Durdursan mı? (2013) albümüyle Türkiye'de yılın en çok satanı oldu, bunu yılın en çok satan ikinci albümü olan Bangır Bangır (2015) takip etti. Sosyal sorumluluk projesi olarak UNICEF'in Stars of İstanbul eğitim projesi için 2011 yılında "En Parlak Yıldız" adında şarkı yazarak seslendirdi. Sesiyle başarı sağlamasının yanında söz yazarlığı ile de dikkatleri üzerine çekmektedir. Son 3 şarkısının yapımcısı olan aranjör Ozan Çolakoğlu ile 2016 yılında dünya evine girdi ve Azur Benan adında oğlu oldu. Azur Benan, Ocak 2017 tarihinde Şişli'de doğdu.

GÜLŞEN ALBÜMLERİ

Be Adam (1996)

Erkeksen (1999)

Şimdi (2001)

Of... Of... (2004)

Yurtta Aşk Cihanda Aşk (2006)

Ama Bir Farkla (2007)

Önsöz (2009)

Beni Durdursan mı? (2013)

Bangır Bangır (2015)

