İmam Hatiplilere yönelik sarf ettiği sözleri nedeniyle tutuklanan daha sonra itiraz üzerine konutu terk etmemek şartıyla tahliyesine karar verilen Gülşen hakkında iddianame hazırlandı. Peki, Gülşen kaç yıl hapis istendi? Gülşen neden tutuklandı? Gülşen son durum ne? İşte detaylar...

Ünlü şarkıcı Gülşen, Ataşehir'de 30 Nisan 2022'de verdiği konserde İmam Hatip Liselilere yönelik "İmam hatipte okumuş daha önce kendisi sapıklığı oradan geliyor" cümlesinden dolayı tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Ev hapsi şartıyla tahliye olan Gülşen hakkında iddianame hazırlandı. Peki, Gülşen kaç yıl hapis istendi? Gülşen neden tutuklandı? Gülşen son durum ne? Detaylar haberimizde...

GÜLŞEN KAÇ YIL HAPİS İSTENDİ?

Ünlü şarkıcı Gülşen, Ataşehir'de 30 Nisan 2022'de verdiği konserde İmam Hatip Liselilere yönelik "İmam hatipte okumuş daha önce kendisi sapıklığı oradan geliyor" cümlesi sosyal medyada büyük tepki çekmişti. Gülşen'in gündem olan sözler sonrasında tutuklanarak cezaevine gönderilmiş daha sonra ev hapsi şartıyla tahliye edilmiştir. Bugün ise şarkıcı Gülşen hakkında iddianame hazırlandı. İddianameye göre ünlü şarkıcının 3 yıla kadar hapsi isteniyor.

GÜLŞEN NEDEN TUTUKLANDI?

Şarkıcı Gülşen, 4 ay önce İstanbul'da verdiği konserde "İmam hatipte okumuş daha önce kendisi sapıklığı oradan geliyor" dediği için hakkında soruşturma başlatılmış, geçtiğimiz hafta gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı. Avukatının itirazı üzerine cezaevinde 4 gün kaldıktan sonra ev hapsi şartıyla tahliye olmuştu.

GÜLŞEN SON DURUM NE?

Ünlü şarkıcı Gülşen, İmam Hatiplilere yönelik sarf ettiği sözleri nedeniyle tutuklanan daha sonra itiraz üzerine konutu terk etmemek şartıyla tahliyesine karar verilmişti. Gülşen hakkında hazırlanan iddianameye göre şarkıcının 3 yıla kadar hapsi isteniyor.