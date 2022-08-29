Gülşen geçtiğimiz hafta tutuklanmıştı. Karara itiraz avukatı bugün itibari ile Gülşen tahliye edildi. Gülşen kaç kişilik koğuşta kalıyor? Gülşen ne kadar ceza aldı? Gülşen olayında son durumu ne? soruları araştırılıyor. Peki, Gülşen kaç kişilik koğuşta kalıyor? Gülşen ne kadar ceza aldı?

Ünlü şarkıcı Gülşen, Nisan ayında İstanbul'daki bir konserinde sahnede bir arkadaşı hakkında "İmam hatipte okumuş daha önce kendisi sapıklığı oradan geliyor" cümlesinden dolayı tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Gülşen kaç kişilik koğuşta kalıyor? Gülşen ne kadar ceza aldı? Gülşen olayında son durumu ne? soruları gündeme geliyor. Gülşen kaç kişilik koğuşta kalıyor? Gülşen olayında son durumu ne? Detaylar haberimizdedir…

GÜLŞEN KAÇ KİŞİLİK KOĞUŞTA KALIYOR?

Şarkıcı Gülşen Çolakoğlu'nun avukatı Emek Emre tarafından 26 Ağustos'ta üst mahkemeye gönderilmek üzere tutukluluğun kaldırılması talebiyle itiraz dilekçesi sunulmuştu. Dilekçede, Gülşen'in, üzerine atılı suçun unsurları oluşmadığı ve tutuklamanın hiçbir koşulu gerçekleşmediği halde haksız vehukuka aykırı kararla tutuklandığı belirtilmişti. Gülşen hakkındaki tutuklama kararının kaldırılarak tahliyesine karar verilmesi istenmişti.

Gülşen'i bugün ağabeyi Özden Bayraktar ve eşi Ozan Çolakoğlu ziyaret etti. Özden Bayraktar, Gülşen'nin durumunun çok iyi olduğunu ve tek kişilik koğuşta kaldığını söyledi.

GÜLŞEN TAHLİYE EDİLDİ Mİ?

Şarkıcı Gülşen Çolakoğlu'nun avukatı Emek Emre tarafından 26 Ağustos'ta üst mahkemeye gönderilmek üzere tutukluluğun kaldırılması talebiyle itiraz dilekçesi sunulmuştu. Dilekçede, Gülşen'in, üzerine atılı suçun unsurları oluşmadığı ve tutuklamanın hiçbir koşulu gerçekleşmediği halde haksız vehukuka aykırı kararla tutuklandığı belirtilmişti. Gülşen hakkındaki tutuklama kararının kaldırılarak tahliyesine karar verilmesi istenmişti.

GÜLŞEN NE CEZA ALDI?

İtirazı üst mahkeme olan İstanbul 27. Asliye Ceza Mahkemesi değerlendirdi. Mahkeme, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçundan şüpheli Gülşen Çolakoğlu'nun tahliyesine ve konutu terk etmemek şartıyla adli kontrol altına alınmasına karar verdi.

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