Gülşen İzmir 2023 Yılbaşı Konseri ne zaman, nerede yapılacak? Gülşen İzmir konseri hangi gün, saat kaçta?

Yeni yıla girmemize az zaman kala vatandaşları heyecan sardı. Her yıl olduğu gibi bu sene de birçok sanatçı çeşitli yerlerde sahne alıyor. Yılbaşı günü sahne alacak sanatçılardan bir tanesi ise Gülşen oldu. Vatandaşlar ise Gülşen İzmir 2023 Yılbaşı Konseri ne zaman, nerede yapılacak? Gülşen İzmir konseri hangi gün? sorularına yanıt arıyor.

Yılbaşı gününe kısa bir süre kaldı. Her sene başında olduğu gibi sanatçılar konserler veriyor. Bu sene yapılacak olan konserlerden bir tanesi ise Gülşen konseri olacak. Vatandaşların heyecanla beklediği Gülşen konseri hakkında merak edilenler var. Peki, Gülşen İzmir 2023 Yılbaşı Konseri ne zaman, nerede yapılacak? Gülşen İzmir konseri hangi gün? İşte detaylar...

GÜLŞEN İZMİR 2023 YILBAŞI KONSERİ NE ZAMAN, NEREDE YAPILACAK?

Gülşen'in vereceği yılbaşı konseri İzmir, Gündoğdu Meydanı'nda gerçekleşecek. 31 Aralık akşamı yapılacak olan Gülşen konseri 21.30'da başlayacak.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in açıklaması ise şöyle;

"Cumhuriyetimizin yüzüncü yılı ülke tarihimizin en önemli dönüm noktası. Biz, bu tarihi sorumluluğumuzun bilinciyle 9 Eylül 2022'den başlayıp 29 Ekim 2023'e kadar uzanan süre için kapsamlı bir program hazırladık. 31 Aralık akşamı tüm İzmir sadece yılbaşını değil, aynı zamanda takvimlerin Cumhuriyetimizin yüzüncü yılını gösteriyor olmasını da kutlayacak. Tüm İzmirlilerle 31 Aralık akşamı Gündoğdu Meydanı'nda buluşmak dileğiyle"