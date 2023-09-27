Gülşen İstiklal Marşı dinle! Cumhuriyet 100. Yıl özel Gülşen İstiklal Marşı videosu İZLE!

Pop müziğin sevilen ismi Gülşen, Cumhuriyet'in 100. yılına özel bir İstiklal Marşı yorumuyla karşımıza çıktı. Gülşen'in performansını izlemek için video araştırılıyor. İşte, Gülşen İstiklal Marşı dinle!

Ünlü şarkıcı Gülşen, geçtiğimiz akşam Mevzular Açık Mikrofon Cumhuriyet'in 100. yılına özel programına katıldı. Programın açılışında şarkıcının İstiklal Marşı okuması sosyal medyada gündem oldu. Arama motorlarında Gülşen İstiklal Marşı videosu sorgulatılıyor. Gülşen İstiklal Marşı nereden, nasıl izlenir merak konusu oldu. İşte, Cumhuriyet 100.yıl özel Gülşen İstiklal Marşı videosu izle!

GÜLŞEN İSTİKLAL MARŞI DİNLE!

Oğuzhan Uğur'un sunduğu Mevzular Açık Mikrofon YouTube kanalı, Cumhuriyet'in 100.yılına özel program düzenledi. Cumhuriyet özel bölümünden ilk tanıtım paylaşıldı. Uğur, sosyal medya hesabından Gülşen'in İstiklal Marşı'nı okuduğu anları paylaşarak, "Dün, Bugün, Yarın ve DAİMA! Mevzular Açık Mikrofon 100. Yıl Özel İlk Tanıtım" ifadelerini kullandı.