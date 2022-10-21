Şarkıcı Gülşen hakim karşısında aylık gelirini açıkladı. Bunun ardından vatandaşlar, Gülşen'in maaşı ne kadar? Şarkıcı Gülşen aylık ne kadar kazanıyor? Gülşen'in aylık geliri kaç TL? merak etti. Peki, şarkıcı Gülşen ne kadar kazanıyor? İşte detaylar...

Ataşehir'de 30 Nisan 2022'de verdiği bir konserde İmam Hatip Liselilere yönelik sözleri nedeniyle hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan dava açılan şarkıcı Gülşen Çolakoğlu, hakim karşısına çıktı. İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Gülşen Çolakoğlu ve 4 avukatı katıldı. Peki, Gülşen'in maaşı ne kadar? Şarkıcı Gülşen aylık ne kadar kazanıyor? Gülşen'in aylık geliri kaç TL?

GÜLŞEN'İN MAAŞI NE KADAR?

Konserinde imam hatip liselilere yönelik sözlerinden dolayı "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan hakkında dava açılan şarkıcı Gülşen Çolakoğlu bugün hakim karşısına çıktı. Şarkıcı, kimlik tespiti yapılırken lise mezunu olduğunu aylık gelirinin de 60 bin TL olduğunu söyledi.

"AYLIK GELİRİM 60 BİN TL"

Aralarında Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM), Kadın ve Demokrasi Vakfı, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği ve çok sayıda müştekinin hazır bulunduğu duruşmayı CHP milletvekilleri Mahmut Tanal ve Sezgin Tanrıkulu da takip etti.

Kimlik tespitinde lise mezunu olduğunu belirten Çolakoğlu, aylık gelirini 60 bin lira olarak beyan etti.

"BERAAT EDECEĞİME İNANIYORUM"

Savunmasına suçsuz olduğunu söyleyerek başlayan Çolakoğlu, ifadesinde şunları söyledi: "Yargılama sonunda beraat edeceğime inanıyorum. Bütün konu sahne içinde bir arkadaşımla şakalaşmamdan ibarettir. Sahnedeyken dinleyicilerimin arasına karışmak istedim. Kalabalıkta bu mümkün olmayacağı için sahnedeki arkadaşlarımın birinden beni seyircilerimin arasına taşımasını rica ettim. Sahnedeki başka bir arkadaşım yine aramızdaki bir şakalaşma nedeniyle 'Seni imam taşısın' dedi. İmam da aramızda bu lakapla anılan Mihraç Çelenk isimli arkadaşımızdır. Benim bildiğim bu lakabın özel bir anlamı yok. Kendisini bu lakapla tanıdım, sahne şovlarımda sıklıkla şakalaştığımız bir arkadaşımdır. 'Seni imam taşısın' deyince bu lakabın kelime olarak zihnimde eşleştiği bir tanımda olmasından ötürü plansız ve hesapsız şekilde bir cümle kullandım. Sadece bir kişiye karşı sahne heyecanının getirmiş olduğu refleksle söylenmiş bir şey. Sahnedeki iki kişi arasında geçen bir diyalogdur."

"İNCİTTİĞİM HERKESTEN ÖZÜR DİLERİM"

Bunları söylerken ne bir üçüncü şahıs ne bir sosyal sınıf ne de bir kesimi hedeflediğini belirterek, yaşanan diyalogun sadece bu kadar olduğunu, bunu seyirciye dönüp söylemediğini, tekrarlamadığını, alkışlamadığını ve altını çizmediğini ifade eden Çolakoğlu, "Sonrasında bir tanıtım veya paylaşım amacıyla kullanmadım. Dolayısıyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik edecek bir tavır sergilemedim. Niyetim ve amacım hiçbir zaman bu olmadı, olamaz da. Üzerime atılı suçu işlemedim ve kabul etmedim. Sadece iki kişi arasında geçen bu diyalog nedeniyle hedefe oturtuldum. Yine de bu sebeple değerlerini incitmiş olabileceğim herkesten tüm samimiyetimle özür diledim." diye konuştu.

Çolakoğlu, kadınlığı, bedeni, eş ve anneliği, giyim ve kuşamı üzerinden defalarca sözel olarak linç ve istismara uğradığını, hatta hedef gösterildiğini ifade ederek, duygu ve düşüncelerini özgürce dile getirmekten çekinmediğini kaydetti.