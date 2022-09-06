Gülşen'in ilk duruşması ne zaman, belli oldu mu ve Gülşen ne zaman hakim karşısına çıkacak sevenleri tarafından merak ediliyor. Peki, Gülşen'in ilk duruşması ne zaman, belli oldu mu? Gülşen ne zaman hakim karşısına çıkacak?

Şarkıcı Gülşen mahkeme karşısına ne zaman çıkacağı ve Güşlen'in ilk duruşması ne zaman, belli oldu mu merak ediliyor. İmam Hatiplilere yönelik hakaret içerikli sözleri gerekçesiyle 3 yıla kadar hapis cezası istenen Güşlen, ilk duruşma tarihi belli oldu mu merak ediliyor. Gülşen'in ilk duruşması ne zaman, belli oldu mu? Gülşen ne zaman hakim karşısına çıkacak? Detaylar haberimizdedir…

GÜLŞEN'İN İLK DURUŞMASI NE ZAMAN?

Ünlü şarkıcı Gülşen, Ataşehir'de 30 Nisan 2022'de verdiği konserde İmam Hatip Liselilere yönelik "İmam hatipte okumuş daha önce kendisi sapıklığı oradan geliyor" cümlesinden dolayı tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Ev hapsi şartıyla tahliye olan Gülşen'in 3 yıla kadar hapsi talep edilmişti.

GÜLŞEN NE ZAMAN HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunca hakkında 48 sayfalık iddianame hazırlanan ve 3 yıla kadar hapis cezası talep edilen Gülşen'in hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu. Ünlü şarkıcı Gülşen'in yargılanmasına 21 Ekim tarihinde başlanacak.

GÜLŞEN OLAYI NEDİR?

Gülşen Çolakoğlu, 30 Nisan 2022'de Ataşehir'de bir konser sırasında, "İmam Hatip'te okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor" şeklindeki beyanda bulunmuştu. Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 24 Ağustos 2022 gecesi şarkıcı Gülşen Çolakoğlu hakkında İmam Hatip Liselilere yönelik sarf ettiği sözlerinden dolayı "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan resen soruşturma başlatıldığı ve polis tarafından hazır edilmesi talimatı verildiği açıklandı. Bunun üzerine şarkıcı, 25 Ağustos'ta polis tarafından gözaltına alınarak İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Basın Suçları Soruşturma Bürosu Savcısı tarafından ifadesi alınan Çolakoğlu, tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Çolakoğlu'nun Nöbetçi İstanbul 2. Sulh Hakimliği'nce tutuklanmasına karar verildi.

Gülşen Çolakoğlu ifadesinde, "Atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Yaşanan olayı zamansız bir yerde gerçekleşmesi talihsizliktir. Memleketimin bütünlüğünü, din, dil, ırk hiçbir şekilde kategorize etmeden ülkenin bütünlüğünü, ve refahını görmek için mücadele ediyorum. En yakın arkadaşımla yaptığım esprinin insanları kışkırtıcı bir şekilde yorumlanmasını kabul etmiyorum. Şakalaşmanın herhangi bir gruba yönelik nefret içerikli olarak algılanması beni çok üzmüştür. Suç işleme kastım yoktur" demişti.

GÜLŞEN'İN İFADESİ

Gülşen ifadesinde söz konusu konserin 30 Nisan 2022 tarihinde Ataşehir'de olduğunu söyleyerek, "Ben 25 yıllık sanatçıyım. Benim müzisyen çalışma arkadaşlarım var. Bu grupla birlikte konserlerde sahne alırım. Benim kadromda klavye müzisyeni olarak yer alan Miraç isimli arkadaşımın lakabı imamdır. Ayrıca arkadaşlara kendi aramızda aptal, salak, sapık olarak şakalaşırız. Talihsizlik olarak bu iki kelime bir araya gelmiştir. Arkadaşımız imam hatipte okumamıştır. Grupta tüm arkadaşlarımın lakabı mevcuttur" dedi.

Konuşmanın konserin hatırlamadığı bir anında olduğunu söyleyen Gülşen, "Muhtemelen şarkı arasında Miraç ile aramızda geçen konuşmadır. Ben orkestrama hitaben, 'Beni seyircilerimin arasında omuzlarınızda taşıyın' demem üzerine bana orkestra arasından, 'Seni imam taşısın' şeklinde cevap verince bahse konu konuşma aramızda geçmiştir. Bu konuşma konsere katılanlara ya da medyada hitaben yaptığım bir konuşma değildir. Ben ülkesini seven, fırsat eşitliğine inanan, kimseyi ayırıp örselemeyen bir sanatçıyım. Bu kısa görüntü aylar sonra kim tarafından ne amaçla servis edildi bilmiyorum. Ancak provakatif amaçlı olarak servis edildiğini düşünüyorum. Aramızdaki esprilerin bu haliyle kamuoyuna yansıması sonucu yanlış anlaşıldığını düşünüyorum" dedi.

"ÜLKENİN TÜM DEĞERLERİNE SAYGIM SONSUZ"

İmam hatiplileri kötülemek için bu konuşmayı yapmadığını söyleyen Gülşen, "Ülkenin tüm değerlerine ve hassasiyetlerine saygım sonsuzdur. Kesinlikle atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Ayrıca yaşanan olayın zamansız bir yerde gerçekleşmesi talihsizliktir.

Ben memleketimin bütünlüğünü din, dili ırk hiçbir şekilde kategorize etmeden ülkemin bütünlüğünü ve refahını görmek için mücadele ediyorum. En yakın arkadaşıma yaptığım esprinin insanları kışkırtıcı bir şekilde yorumlanmasını kabul etmiyorum. Ben yıllardır tanınan bir insanım. Şu ana kadar meslek hayatımda herhangi bir grubu veya insanı ayırt ya da kategorize etmedim. Şakalaşmanın herhangi bir gruba yönelik nefret içerikli olarak algılanması beni çok üzmüştür" dedi.

GÜLŞEN NE ZAMAN TAHLİYE EDİLDİ?

Gülşen Çolakoğlu'nun avukatı Emek Emre tarafından 26 Ağustos'ta üst mahkemeye gönderilmek üzere tutukluluğun kaldırılması talebiyle itiraz dilekçesi sunulmuştu. Talebi değerlendiren İstanbul 27. Asliye Ceza Mahkemesi de 29 Ağustos'ta "dosya kapsamındaki tüm delillerin toplanmış, şüphelinin kaçma ve delilleri karartma şüphesinin bulunmayışı, bakmakla mükellef olduğu yaşı küçük çocuğu bulunması" gerekçeleriyle Gülşen Çolakoğlu'nun tahliyesine ve konutu terk etmemek şartıyla adli kontrol altına alınmasına karar vermişti.

EV HAPSİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Şarkıcı Gülşen Çolakoğlu'nun avukatı Emek Emre, İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek ev hapsi kararının kaldırılmasına yönelik dilekçe sunmuştu. Talep İstanbul Sulh Ceza Hakimliğince değerlendirilerek reddedildi. Gülşen'in "konutu terk etmemek" şeklindeki adli kontrolünün devamına karar verildi.

GÜLŞEN NE KADAR CEZA ALACAK?

Gülşen Bayraktar Çolakoğlu'nun savunmasına da yer verilen iddianamede, şüphelinin "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.