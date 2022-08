Gülşen'in yeni ifadesi nedir? gündemin merak edilen konuları arasında geliyor. Şarkıcı Gülşen'in geçtiğimiz nisan ayındaki bir konserinde İmam Hatiplilere yönelik kullandığı ifadeler, sosyal medyada gündem yarattı. Gülşen, bugün hakkındaki soruşturma kapsamında Beşiktaş'taki evinden gözaltına alındı. Karakoldaki işlemlerinin bitmesinin ardından da adliyeye sevk edildi. Peki, Gülşen'in ifadesi nedir? Şarkıcı Gülşen ifade verdi mi, ne söyledi? Gülşen yeni açıklama yaptı mı?

GÜLŞEN TUTUKLANDI MI?

Adliye girişinde Gülşen'in eşi Ozan Çolakoğlu da kameralara yansıdı. Çolakoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakarak adliyeye girdi. Gülşen'in adliyeye girmesinin ardından ifadesinin bitmesiyle birlikte savcı, Gülşen'in tutuklanmasını talep etti. Mahkeme de bu talebi kabul ederek şarkıcıyı cezaevine gönderdi.

GÜLŞEN İFADE VERDİ Mİ?

Konserinde İmam Hatiplilere yönelik kullandığı kelimeler nedeniyle önce gözaltına alınan daha sonra da adliyeye sevk edilen şarkıcı Gülşen'in savcılıktaki ilk ifadesi ortaya çıktı. Gülşen, "Kesinlike atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Ayrıca yaşanan olayın zamansız bir yerde gerçekleşmesi talihsizliktir. Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesini talep ediyorum" dedi.

GÜLŞEN'İN İLK İFADESİ NEDİR?

Tutuklanan Gülşen'in savcılıktaki ilk ifadesi de çok geçmeden ortaya çıktı. Sözcü'de yer alan habere göre Gülşen, ifadesinde suçlamaları kabul etmedi. Grubunda Miraç adlı müzisyenin 'imam' lakabı olduğunu belirten Gülşen, aralarında geçen bir konuşma dolayısıyla suç işleme kastının olmadığını savundu.

Gülşen, ifadesine şunları söyledi: "Ben 25 yıllık sanatçıyım. Benim müzisyen çalışma arkadaşlarım var. Bu grupla birlikte konserlerde sahne alırım. Benim kadromda klavye müzisyeni olarak yer alan 'Miraç' isimli arkadaşımın lakabı 'imamdır'. Arkadaşlarla kendi aramızda 'aptal, salak, sapık' olarak şakalaşırız. Talihsizlik olarak bu iki kelime bir araya gelmiştir. Arkadaşımız imam hatipte okumamıştır. Miraç'ın soy ismini ve iletişimini hatırlamıyorum. Grupta tüm arkadaşlarımın lakabı mevcuttur.

"KONSERE KATILANLARA YÖNELİK BİR KONUŞMA DEĞİLDİR"

Bu konuşma, konserin hatırlamadığım bir aşamasında muhtemelen şarkı arasında Miraç ile aramızda geçen bir konuşmadır. Ben orkestrama hitaben 'beni seyircilerinin arasında omuzlarınızda taşıyın' demem üzerine bana orkestra arasından 'seni imam taşısın' şeklinde cevap gelince bahse konu konuşma Miraç'la aramızda geçmiştir. Bu konuşma konsere katılanlara ya da medyaya hitaben yaptığım bir konuşma değildir. Ben ülkesini seven, fırsat eşitliğine inanan, kimseyi ayırıp örselemeyen bir sanatçıyım.

"PROVAKATİF AMAÇLA SERVİS EDİLMİŞTİR"

Bu kısa görüntü aylar sonra kim tarafından, ne amaçla servis edildi bilmiyorum. Ancak provokatif amaçlı olarak servis edildiğini düşünüyorum. Ben imam hatiplileri ya da ülkemizin bir kısmını kötülemek, onlara hakaret etmek amacıyla asla bu konuşmayı yapmadım. Ülkenin tüm değerlerine ve hassasiyetlerine saygım sonsuzdur. Kesinlikle atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Ayrıca yaşanan olayın zamansız bir yerde gerçekleşmesi talihsizliktir.

"KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA DAİR KARAR VERİLMESİNİ TALEP EDİYORUM"

Şakalaşmanın herhangi bir gruba yönelik nefret içerikli olarak algılanması beni çok üzmüştür. Suç işleme kastım yoktur. Atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesini talep ediyorum' ifadelerine yer verdi."