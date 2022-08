Şarkıcı Gülşen Çolakoğlu'nun avukatı Emek Emre müvekkilinin tutuklanmasının ardından İstanbul Adliyesi önünde açıklama yaptı. Emre, "Türkiye bir hukuk devleti. ve yasaların müvekkilim için de adil ve eşit bir şekilde uygulanmasını beklerdik. Kanaatimizce müvekkilimizin işlemiş olduğu bir suç bulunmamaktadır" dedi. Emre, yarın adliyeye gelerek karara itiraz edeceklerini söyledi. Peki, Gülşen'in avukatı kim? Emek Emre kimdir?

GÜLŞEN'İN AVUKATI KİM?

Emek EmreŞarkıcı Gülşen Çolakoğlu'nun avukatıdır.

EMEK EMRE KİMDİR?

Avukat Emek Emre, 1995 yılında İstanbul'da doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini Enka Okulları'nda yapmıştır. 2013 yılındaİstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesine giren Emre, aynı yıl da dünyanın sayılı hukuk bürolarından DLA Piper'ın New York ofisinde yaz stajı yapmıştır. Oxford Universitesi'nde uluslararası hukuk dersleri alan Emre, aynı zamanda hukuksal İngilizce üzerine de ders almış ve TOLES(Test of Legal English Skills) sınavını vererek sertifikasını almaya hak kazanmıştır. Av.Emek Emre; yurtdışı eğitimine Londra'da The Chartered Institute For Securities&Investment kurumunda uluslararası ekonomik sistemlerin kuralları üzerine aldığı derslere devam ederken aynı zamanda JosephHill&Co'da staj yapmıştır. 2017 Yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Emre, ayrıca Birleşmiş Milletler'in uluslarası eğitim kurumları ile çalışmasının izdüşümü olan M.U.N. ( MODEL UNİTED NATİONS) bünyesinde Paris, Moskova ve İstanbul'da konferanslara katılmıştır. Ağırlıklı olarak Ceza Hukuku ve sözleşmeler üzerine uzmanlaşan Av.Emek Emre; Ticaret Hukuku ile Fikri ve Sinai Haklar hakkındaki davalara da bakmaktadır.