Gülşen imam hatip sözleri! (VİDEO) Şarkıcı Gülşen imam hatip lisesi için ne dedi? Gülşen imam hatiplilere ne dedi?

Konserlerinde giydiği kıyafetler ve tarzıyla magazin dünyasında çok konuşulan ünlü şarkıcı Gülşen'in Nisan ayında verdiği bir konserde kullandığı ifadeler sosyal medyada gündem oldu. Gülşen imam hatip sözleri! Şarkıcı Gülşen imam hatip lisesi için ne dedi? Gülşen imam hatiplilere ne dedi?

Gülşen imam hatip sözleri merak ediliyor. Konserlerinde giydiği kıyafetler ve tarzıyla magazin dünyasında çok konuşulan ünlü şarkıcı Gülşen'in Nisan ayında verdiği bir konserde kullandığı ifadeler sosyal medyada gündem oldu. Gülşen imam hatip sözleri! Şarkıcı Gülşen imam hatip lisesi için ne dedi? Gülşen imam hatiplilere ne dedi? İşte detaylar...

GÜLŞEN İMAM HATİP SÖZLERİ

Ünlü şarkıcı Gülşen, konser verdiği sırada sahnede "İmam hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor" ifadelerini kullandı. Bu sözler sosyal medyada büyük tepki çekerken, Gülşen hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re'sen "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldı.

"SAPIKLIĞI ORADAN GELİYOR HERHALDE"

Söz konusu görüntülerde Gülşen'in bir kişiyle ilgili olarak "İmam hatipte okumuş daha önce kendisi. Sapıklığı oradan geliyor herhalde" dediği duyuluyor.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Gülşen'in bu sözleri sosyal medyada tepkilere neden oldu. Kullanıcılar Gülşen'in tek bir kişi üzerinden tüm İmam Hatiplileri hedef almasının yanlış olduğunu dile getirilirken, "GülşenTutuklansın" etiketi Twitter'da zirveye oturdu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Gülşen'in sahnede imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözlerinden dolayı Türk Ceza Kanununun 216. maddesinde yer alan "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatıldı.

KARAKOLA GÖTÜRÜLECEK

Savcılıkça yapılan açıklamada, Gülşen'in kolluk görevlilerince mevcutlu olarak hazır edilmesi talimatı verildiği belirtildi.

SÜREKLİ GİYDİĞİ KIYAFETLERİYLE GÜNDEMDEYDİ

Gülşen, bir süreden bu yana sahnede giydiği kıyafetler nedeniyle gündeme geliyordu. Şarkıcı ayrıca geçtiğimiz günlerde sahnede LGBT bayrağı açmış ve bu hareketi de çok tartışılmıştı.

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