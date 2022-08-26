Şarkıcı Gülşen bir mekanda verdiği konser sırasında bir kişi hakkında "İmam hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor" şeklinde ifadeler kullandı. Gülşen'in savcılığa verdiği ifadenin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmasına karar verildi. Peki, Gülşen hapisten ne zaman çıkacak, kaç gün cezaevinde kalacak? İşte, detaylar…

GÜLŞEN HAPİSTEN NE ZAMAN ÇIKACAK?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı TCK 216. madde kapsamında "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçundan soruşturma başlatırken, Gülşen Beşiktaş'taki evinde gözaltına alındı.

1-Davanın açılması ve tarafların dilekçelerini mahkemeye sunması

2-Ön inceleme aşaması

3-Tahkikat denilen delillerin toplanması, bu kapsamda tanık dinlenme, bilirkişive keşif yapılması, evrak kayıtların dosyaya getirtilmesi

4-Tahkikatın bitmesi ve Sözlü yargılama

5-Hüküm. Burada artık mahkeme nihai kararını vermiştir.

Bu aşamalar sonrası Gülşen hapisten ne zaman çıkacak, kaç gün cezaevinde kalacak gibi kararlar ortaya çıkacaktır.