Gülşen evli mi, kocası kim? Gülşen'in kocası kim? Gülşen'in kocası Ozan Çolakoğlu kimdir?

Pop dünyasında güçlü sesi ve şarkıları ile adından söz ettiren Gülşen, uzun yıllardır pop müzik denince akıllara gelen ilk isimlerden birisi olmayı başarmıştır. Yeni çıkan şarkılarının sevilmesinin yanında eski şarkıları da günümüzde hala dinlenmekte. Şarkıları ve güzelliği ile popüler olan Gülşen hakkında merak edilenler arasında özel hayatı da var. İlk albümünden sonra kendisini evliliğine adayan ve müziğe ara veren Gülşen'in eşi araştırılan konulardan biri. Gülşen evli mi, kocası kim? Gülşen'in kocası kim? Gülşen'in kocası Ozan Çolakoğlu kim?

GÜLŞEN EVLİ Mİ, KOCASI KİM?

Şarkıları ile gündem olan Gülşen'in özel hayatını merak eden dinleyicileri çoğunlukta. Gülşen evli mi? sorularının yanında Gülşen'in kocası kim? soruları da yer almakta. Gülşen, son üç albümünün yapımcısı olan aranjör ve besteci Ozan Çolakoğlu ile Haziran 2016'da evlendi. Evliliğinden Azur Benan adında bir oğlu vardır.

GÜLŞEN'İN KOCASI OZAN ÇOLAKOĞLU KİMDİR?

Pop müzik dünyasının sevilen ve bilinen ismi Gülşen'in kocasının kim olduğu merak ediliyordu. Peki, Gülşen'in kocası Ozan Çolakoğlu kimdir? Ozan Çolakoğlu, müzik piyasasında bilinen bir isimdir. Besteci, aranjör ve müzik yapımcısı olan Çolakoğlu, Gülşen'in son 3 albümüne katkı sağlamıştır. Tarkan ile yürüttüğü çalışmalar ile de adını duyuran Ozan Çolakoğlu, Sarı ev yapım adında yapım şirketinin kurucularından birisi iken 2010 yılında dB müzik ile çalışmak için şirketten ayrılmıştır. 1 Nisan 1972 yılında Adana'da doğan yapımcı Kadıköy Anadolu Lisesi'nde okumuştur. Okulunda kurduğu rock grubu ise müzik hayatının ilk başlangıcı oldu. Stüdyolarda çalışarak müzik hayatına devam etti. Amerika'da Berklee Üniversitesi'nde eğitim almıştır. Tarkan'ın "Yine sensiz" albümünün müzik direktörlüğünü yaparak kendisini geliştirmeye başladı. Sonrasında yine Tarkan'ın birçok albümüne aranjörlük yaparak devam etti. Bir yandan da Hande Yener'in Sen Yoluna Ben Yoluma ile Aşk Kadın Ruhundan Anlamıyor, Nil Karaibrahimgil'in Tek Taşımı Kendim Aldım, Murat Boz'un Aşkı Bulamam Ben albümlerinde de aranjörlük yaptı. 2003 yılında ise Sertap Erener'in Eurovision'da ülkemizi temsil ederek birinci olduğu "Every Way That I Can" şarkısına aranjörlük yaparken Hadise'nin "Düm Tek Tek" şarkısına da katkıda bulunmuştur. Bunların yanında film müzikleri de yapan Ozan Çolakoğlu Gora, Organize İşler, Hokkabaz ve Sınav filmlerinin müziklerini de yapmıştır. Daha sonra kendisine ait proje hazırlayan Çolakoğlu'nun albümünde Tarkan,, Sezen Aksu, Gülşen, Ajda Pekkan, Sertab Erener, Yalın, Ferman Akgül ve Göksel yer aldı.