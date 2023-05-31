Gülşen'e para cezası verildi! Şarkıcı Gülşen'e ne kadar para cezası verildi? Gülşen'in davası ne oldu? soruları gündeme geliyor. Nisan 2022'deki bir konserinde imam hatip liselilere yönelik sözler sarf eden ve hakkında yasal işlem başlatılan Gülşen'in davası ne oldu merak ediliyor. Şarkıcı Gülşen'e ne kadar para cezası verildi ve Gülşen'in davası ne oldu soruları araştırılıyor. Peki, Gülşen'e para cezası verildi! Şarkıcı Gülşen'e ne kadar para cezası verildi? Gülşen'in davası ne oldu?

İmam hatip liselilerin başvurusunu karara bağlayan Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, şarkıcı Gülşen Çolakoğlu'nun konserinde imam hatip liselilere yönelik kullandığı sözler nedeniyle ceza almıştı. Gülşen'e para cezası verildi! Şarkıcı Gülşen'e ne kadar para cezası verildi? Gülşen'in davası ne oldu? soruları araştırılıyor. Gülşen'e para cezası verildi! Şarkıcı Gülşen'e ne kadar para cezası verildi? Gülşen'in davası ne oldu? Detaylar haberimizdedir…

GÜLŞEN'E PARA CEZASI VERİLDİ!

3 imam hatip lisesi mezunu, Nisan 2022'deki bir konserinde imam hatip liselilere yönelik sözler sarf eden ve hakkında yasal işlem başlatılan Çolakoğlu'nun "ayrımcılık yasağını ihlal ettiği" gerekçesiyle Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'na başvurdu. İnceleme yapan kurul ise Gülşen'in sözlerinin ayrımcılık niteliği taşıdığına karar verdi.

ŞARKICI GÜLŞEN'E NE KADAR PARA CEZASI VERİLDİ?

Başvurular kapsamında görüşü sorulan Çolakoğlu'nun avukatı, müvekkilinin, halkın herhangi bir kesimine yönelik incitici bir ifade kullanmak istemediğini, sözlerin yanlış anlaşıldığını, buna ilişkin de müvekkilinin özür dilediğini bildirdi. Görüşte, Gülşen Çolakoğlu'nun konserde ekibinden kendisini seyircilerin arasında omuzlarda taşımalarını istediğini, ekipteki arkadaşlarından birinin 'Seni imam taşısın' şeklinde cevap vermesi üzerine de anlık refleksle ekipteki lakabı "imam" olan arkadaşına yönelik "şakalaşma" mahiyetinde sözler kullandığı belirtildi.

Başvurucuların konserdeki bu şakalaşmanın muhatabı olmadığı savunulan görüşte, başvuruların reddine karar verilmesi istendi. Başvuruyu inceleyen TİHEK, "ayrımcılık yasağının ihlal" edildiğine hükmetti ve her bir başvurucu yönünden Çolakoğlu'na150 bin lira idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.

TİHEK'in kararında, Anayasa'nın 10'uncu maddesine göre herkesin kanun önünde eşit olduğu, Anayasa'nın 24'üncü maddesinde de din ve vicdan hürriyetinin güvence altına alındığı ifade edildi. 6701 sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu'na göre ayrımcılığın her türlüsünün yasak olduğuna işaret edilen kararda, eğitim temelinde de ayrımcılık yapmanın bu yasağın ihlali anlamına geldiği vurgulandı. Başvuruya konu sözlerin "ifade özgürlüğü" kapsamında değerlendirilemeyeceği kaydedilen kararda, "Demokratik ve laik devletin temel amaçlarından biri, toplumsal çeşitliliği koruyarak, bireylerin sahip oldukları inançlarıyla barış içinde bir arada yaşayabilecekleri siyasal düzenleri inşa etmektir." denildi.

GÜLŞEN'İN DAVASI NE OLDU?