İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli şiddetli depremlerden etkilenen vatandaşlarımız için "Bir Kira Bir Yuva" kampanyası başlattı. Kampanyaya dair Gülşen deprem için bağış yaptı mı? Sorusu da oldukça merak edildi. Peki, Gülşen deprem için bağış yaptı mı? Gülşen Bir Kira Bir Yuva kampanyasına bağış yaptı mı?

Gülşen deprem için bağış yaptı mı? Sorusu, gerçekleştirilen yardım gecesinin ardından merak edildi. Halk TV'de yayınlanan yardım gecesi yaklaşık 6 saat sürdü. Twitter hesabından toplanan bağış miktarını açıklayan Soyer, "Hedefimizi aştık… 33.098 ailemize kira desteği için 330 milyon TL topladık" ifadelerini kullandı. Peki, Gülşen deprem için bağış yaptı mı? Gülşen Bir Kira Bir Yuva kampanyasına bağış yaptı mı?

GÜLŞEN DEPREM İÇİN BAĞIŞ YAPTI MI?

Anlamlı geceye ünlü isimlerden de destek gecikmedi. Canlı yayına bağlanan birçok ünlü isim, depremzedeler için kira desteğinden bulundu. Gülşen ise kampanya için 120 Bin TL destek sağladı. Programın başında kampanyayla ilgili konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "28 bin 466 ailemizin barınma ihtiyacı var. Burada 100'ün üzerinde arkadaşımız gönüllülerle beraber 40'ın üzerinde hatta bu yardımları, dayanışmaya girmek isteyen vatandaşı dinliyor olacak. Buradaki konuklarımız onları aktaracaklar. Özetle, bu akşam bu rakamı eksiltmeye, sıfıra indirmeye gayret edeceğiz" dedi.