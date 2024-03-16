Gülsem Kevser Mut kimdir? CHP Mersin Mut Belediye Başkan Adayı Gülsem Kevser Mut kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP Mersin Mut Belediye Başkan adayı ise Gülsem Kevser Mut. Gülsem Kevser Mut nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

GÜLSEM KEVSER MUT KİMDİR?

Gülsem Kevser Mut, 19 Ekim 1972 tarihinde Mut ilçesinde doğmuştur. Lisans eğitimini tamamladıktan sonra serbest muhasebeci mali müşavir olarak meslek hayatına adım atmıştır. Evli olan Mut, Doğancı Mahallesi'nde yaşamaktadır. Öğrenim durumu şu şekildedir; İlkokul: Mut Gazi İlkokulu, Ortaokul/Lise: Kilis Kız Öğretmen Lisesi, Üniversite: Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde Maliye bölümünden mezun oldu. İstanbul merkezli Abdi İbrahim İlaç Sanayi A.Ş'de muhasebe elemanı olarak görev aldıktan sonra, Paşabahçe Cam Sanayii A.Ş'de de muhasebe elemanı olarak çalışmıştır. Daha sonra Alanya merkezli Hacıince A.Ş'de muhasebe müdürü olarak görev yapmıştır. Bu deneyimlerin ardından kendi işini kurarak Mut'ta serbest muhasebeci olarak faaliyet göstermektedir.

Gülsüm Kevser Mut, sivil toplum örgütlerine olan katkılarıyla da tanınmaktadır. Mut Kadınlar Kulübü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin başkanlığını sürdürmekte ve aynı zamanda Mut Kadın Kooperatifi'nin kurucu başkanlığını yapmaktadır. Bununla birlikte, Mut Üreticileri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin yönetim kurulu başkanlığını üstlenmiş ve Mut Slowfood Yeryüzü Pazarı'nın kurucu üyeliğini sürdürmektedir. Bu aktif katılımıyla yerel toplumda ve tarımsal kalkınma alanında önemli rol oynamaktadır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.