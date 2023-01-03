Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gülse Birsel ve oyuncular anlatıyor; 'Yılbaşı Gecesi' filmini nasıl çektik?

Sinema Haberleri

T24 Video Haber'Yılbaşı Gecesi' filminin senaristi Gülse Birsel, yönetmeni Ozan Açıktan ve oyuncu kadrosu;

T24 Video Haber

' Yılbaşı Gecesi' filminin senaristi Gülse Birsel, yönetmeni Ozan Açıktan ve oyuncu kadrosu; Alina Boz, Ayta Sözeri, Boran Kuzum, Büşra Pekin, Derya Karadaş, Emir Benderlioğlu, Fatih Artman, İrem Sak, Kubilay Tunçer, Nazmi Sinan Mıhçı, Serkan Keskin, Şebnem Bozoklu ve T24'te Muammer Brav'ın konuğu oldu.

Filmin konusu ve oyuncuları

Film, pandemide bir araya gelmemesi gereken insanların buluştuğu bir yılbaşı gecesinde yaşananları anlatıyor. Filmde günlerdir sevdikleriyle birlikte yılbaşı gecesini kutlamayı hayal ederken son anda ilan edilen sokağa çıkma yasağı ile planları alt üst olan Ozan ve Didem çözümü site komşularını bir araya getirmekte buluyor.

Bir gecenin macerasını anlatan filmin yönetmen koltuğunda Ozan Açıktan oturuyor. Yılbaşı Gecesi filminde Alican Yücesoy, Alina Boz, Ayta Sözeri, Boran Kuzum, Büşra Pekin, Cengiz Bozkurt, Derya Karadaş, Emir Benderlioğlu, Fatih Artman, Gülse Birsel, İrem Sak, Kubilay Tunçer, Nazmi Sinan Mıhçı, Serkan Keskin, Şebnem Bozoklu gibi isimler yer aldı.

Kaynak: DailyMotion.com / Sinema

Ozan Açıktan Gülse Birsel Alina Boz Yılbaşı Sinema Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber DailyMotion.com tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. DailyMotion.com tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı DailyMotion.com kurumudur.
title