Gülse Birsel ve oyuncular anlatıyor; 'Yılbaşı Gecesi' filmini nasıl çektik?

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' Yılbaşı Gecesi' filminin senaristi Gülse Birsel, yönetmeni Ozan Açıktan ve oyuncu kadrosu; Alina Boz, Ayta Sözeri, Boran Kuzum, Büşra Pekin, Derya Karadaş, Emir Benderlioğlu, Fatih Artman, İrem Sak, Kubilay Tunçer, Nazmi Sinan Mıhçı, Serkan Keskin, Şebnem Bozoklu ve T24'te Muammer Brav'ın konuğu oldu.

Filmin konusu ve oyuncuları

Film, pandemide bir araya gelmemesi gereken insanların buluştuğu bir yılbaşı gecesinde yaşananları anlatıyor. Filmde günlerdir sevdikleriyle birlikte yılbaşı gecesini kutlamayı hayal ederken son anda ilan edilen sokağa çıkma yasağı ile planları alt üst olan Ozan ve Didem çözümü site komşularını bir araya getirmekte buluyor.

Bir gecenin macerasını anlatan filmin yönetmen koltuğunda Ozan Açıktan oturuyor. Yılbaşı Gecesi filminde Alican Yücesoy, Alina Boz, Ayta Sözeri, Boran Kuzum, Büşra Pekin, Cengiz Bozkurt, Derya Karadaş, Emir Benderlioğlu, Fatih Artman, Gülse Birsel, İrem Sak, Kubilay Tunçer, Nazmi Sinan Mıhçı, Serkan Keskin, Şebnem Bozoklu gibi isimler yer aldı.