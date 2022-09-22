TV8 kanalında yayınlanan sevilen moda programı Doya Doya yarışması ilgiyle takip ediliyor. Her gün ilgiyle takip edilen programda jüri üyesi Gülşah Saraçoğlu'nun eski ilişkisinden bahsetmesinin ardında özel hayatı araştırılmaya başlandı. Peki, Gülşah Saraçoğlu'nun sevgilisi kim? Doya Doya Moda Gülşah Saraçoğlu sevgilisi kimdir? İşte detaylar...

Televizyonda yayınlandığı andan itibaren merakla beklenen moda programı Doya Doya Moda'nın yeni bölümünde Gülşah Saraçoğlu'nun açıklamaları gündem oldu. Haftaiçi her gün yayınlanan programda jüri üyesi Gülşah Saraçoğlu'nun eski ilişkisinden bahsetmesinin ardından özel hayatı merak konusu oldu. Modacı Gülşah Saraçoğlu'nun sevgilisi araştırılmaya başlandı. Peki, Gülşah Saraçoğlu'nun sevgilisi kim? Doya Doya Moda Gülşah Saraçoğlu sevgilisi kimdir? Detaylar haberimizde...

GÜLŞAH SARAÇOĞLU'NUN SEVGİLİSİ KİM?

Modacı Gülşah Saraçoğlu bir dönem Gökhan Göz ile birliktelik yaşamış, daha sonra magazin gündemine olaylı ayrılıklarıyla gündeme gelmişlerdi anılmıştı. Saraçoğlu, Doya Doya Moda programının "Kayınvalidemle ilk tanışma" konseptinde eski ilişkisi hakkında açıklamalarda bulundu.

DOYA DOYA MODA GÜLŞAH SARAÇOĞLU SEVGİLİSİ KİMDİR?

Doya Doya Moda programının yeni bölümünde günün konsepti "Kayınvalidemle ilk tanışma" oldu. Yarışmacılardan Gamze Taşkın'ın eski ilişkisini anlatması üzerine Gülşah Saraçoğlu eski ilişkisi hakkında yorumda bulundu.