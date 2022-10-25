Doya Doya Moda yarışmasının jüri üyelerinden ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu'nun Instagram hesabındaki kullanıcı adı değişikliği sosyal medyada gündem oldu. Ünlü modacının kullanıcı adının "metres_gulsah" olarak değiştirilmesi merak konusu oldu. Peki, Gülşah Saraçoğlu Instagram hesabı hacklendi mi? Gülşah Saraçoğlu Instagram kullanıcı adı ne, Gülşah Saraçoğlu Instagram hesabı!

TV8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda programında jüri koltuklarını Uğurkan Erez, Yasemin Yılmaz ve Serdar Uzuntaş ile paylaşan Gülşah Saraçoğlu, sosyal medyayı aktif olarak kullanan isimler arasında yer alıyor. Doya Doya Moda yarışmasının jüri üyelerinden ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu'nun Instagram hesabındaki kullanıcı adı değişikliği sosyal medyada gündem oldu. Ünlü modacının kullanıcı adının "metres_gulsah" olarak değiştirilmesi merak konusu oldu. Peki, Gülşah Saraçoğlu Instagram hesabı hacklendi mi? Gülşah Saraçoğlu Instagram kullanıcı adı ne, Gülşah Saraçoğlu Instagram hesabı! Detaylar haberimizde...

GÜLŞAH SARAÇOĞLU INSTAGRAM HESABI HACKLENDİ Mİ?

Ünlü modacının Instagram hesabındaki değişiklik takipçilerin gözlerinden kaçmadı. Saraçoğlu'nun hesabının kullanıcı ismi "metres_gulsah" olarak değiştirildi. Anlam verilemeyen bu durumu bazı kullanıcılar, Saraçoğlu'nun hesabının ele geçirildiği şeklinde yorumladı.

GÜLŞAH SARAÇOĞLU INSTAGRAM KULLANICI ADI NE?

Gülşah Saraçoğlu 1982 yılında dünyaya geldi. Moda sektörünün önde gelen isimleri arasında yer alan Saraçoğlu, Dilek Hanif'in asistanı olarak sektöre girmişti. İlk çalışmalarını Hande Yener için yaptı. Ardından Nükhet Duru için kostümler hazırladı. Heute Couture atölyesinde Nicole Kidman, Bülent Ersoy, Ajda Pekkan, Seda Sayan, Demet Akalın, Nükhet Duru, Sibel Can, nazan Öncel gibi isimler için çalışmıştır. 2011 yılında Eda Taşpınar ve Deniz Berdan ile birlikte Sen Yeter Ki İste adlı program yapmıştır. Dubai'de mağazası bulunmaktadır. 2010 yılında Selçuk Yentur ile evlenip 2012'de boşanmıştır. 2014 yılında yeniden evlendikten sonra 2015'te boşanmıştır. 11 Ocak 2018'de ise Yentur ile nişanlanmıştır. 2011 doğumlu Aslan Yentur adında bir oğlu vardır. Şu anda TV8 ekranlarında hafta içi günlük olarak yayınlanan Doya Doya Moda adlı programda jüri üyeliği yapıyor.