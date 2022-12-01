Tv8 ekranlarının sevilen programı Doya Doya Moda izleyiciler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Büyük bir seyirci kitlesine hakim olan Doya Doya Moda izleyicileri ekranlarda sunucu olan Gülşah Saraçoğlu'nu ekranlara göremeyenler arama motorlarındaGülşah Saraçoğlu hasta mı? Gülşah Saraçoğlu neden programda yok? Gülşah Saraçoğlu ne zaman dönecek? sorularına yanıt aradı.

Büyük bir izleyici kitlesine sahip olan Tv8 ekranlarının popüler ve sevilen moda programı Doya Doya Moda hafta içi her günTv8 ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Hafta içi her gün farklı bir konsept ile farklı semtlerde alışveriş yapan yarışmacılar jüriler tarafından puan alıyor. Bugün ise ekranlarda sevilen sunucu Gülşah Saraçoğlu'nu göremeyenler Gülşah Saraçoğlu hasta mı? Gülşah Saraçoğlu neden programda yok? Gülşah Saraçoğlu ne zaman dönecek? sorularını araştırdı.

GÜLŞAH SARAÇOĞLU HASTA MI, NEDEN YOK?

Yasemin Yılmaz, Gülşah Saraçoğlu'nun ufak bir sağlık sorunu nedeniyle bugünkü programa katılamadığını söyledi. Yeni bölüm ile beraber Gülşah Saraçoğlu programa katılacak.