Eski Diplomat ve Başkonsolos Gülru Gezer'in hayatı, kariyeri ve biyografisi merak edildi. Peki, Gülru Gezer kimdir, aslen nereli, mesleği ne, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, evli mi? Gülru Gezer ile ilgili bilgiler yazımızda...

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Gülru Gezer geliyor. Peki, Gülru Gezer kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Gülru Gezer'in hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar...

GÜLRU GEZER KİMDİR?

Gülru Gezer 1979 İstanbul doğumludur. Gülru Gezer, Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Bölümü'nden mezun oldu. Mezun olduktan sonra Brugge Avrupa Koleji'nde yüksek lisans yaptı. 2000-2002 yılları arasında NTV'nin Dış Haberler Servisi'nde Editör Yardımcısı olarak çalıştı, 2003 yılında Dışişleri Bakanlığı'na girdi.

2003-2007 yılları arasında Avrupa Birliği dairesinde, 2007-2009 yılları arasında Şam Büyükelçiliği'nde, 2009-2010 yılları arasında Türkiye'nin AB Daimi Temsilciliği'nde çalıştı. 2010 yılında merkeze dönerek 2014'e kadar Dışişleri Müsteşarı Özel Kalem Müdürü olarak görev yaptı.

Gülru Gezer, 2014 yılında Los Angeles'a Başkonsolos olarak atandı, 2017 yılında ise Moskova Büyükelçiliği'ne tayin oldu. 2019 yılında merkeze döndü ve son olarak Bakan Yardımcısı Özel Kalem Müdürü olarak görev aldı. 2021 yılında Dışişleri Bakanlığı'ndan ayrıldı.

Gülru Gezer, TEPAV'a (Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı) 2022 Eylül ayında Politika Analisti olarak katıldı.

Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Gülru Gezer'in Twitter'da 7 bin takipçisi bulunmaktadır.