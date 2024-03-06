Gülnur Efe kimdir? Memleket Partisi Manisa Belediye Başkan Adayı Gülnur Efe kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. Memleket Partisi Manisa Belediye Başkan adayı ise Gülnur Efe oldu. Gülnur Efe kimdir? Gülnur Efe nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

GÜLNUR EFE KİMDİR?

Gülnur Efe, Memleket Partisi Manisa Belediye Başkan adayıdır. Gülnur Efe, Manisa'daki siyasi ve toplumsal çalışmalarıyla tanınmaktadır.