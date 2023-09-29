İsviçre'de federal savcılık, Kerimova hakkında rüşvet almak ve "Ofis" olarak bilinen bir suç örgütünü yönetmekle suçlayan bir iddianame sunulduğunu açıkladı. İsviçre'deki bazı şirketler aracılığıyla yüz milyonlarca dolarlık rüşvet aldığı iddia edilen Kerimova'nın uluslararası bir suç örgütünü yönettiği öne sürüldü. Peki, Gülnara Kerimova suçu ne, öldü mü, nerede? Eski Özbek cumhurbaşkanının kızı Gülnara Kerimova suç örgütü lideri mi? İşte detaylar…

Gülnara Kerimova suçu ne, öldü mü, nerede? Eski Özbek cumhurbaşkanının kızı Gülnara Kerimova suç örgütü lideri mi?

1996 yılından öldüğü 2016 yılına kadar Özbekistan'ı yöneten İslam Kerimov'un kızı Gülnara Kerimova, 10 yıldır ülkesinde tutuklu yargılanıyor. Aynı zamanda İsviçre'deki şirketler üzerinden büyük bir rüşvet ağır kurduğu öne sürülen Kerimova hakkında iddianame hazırlandı. Peki, Gülnara Kerimova suçu ne, öldü mü, nerede? Eski Özbek cumhurbaşkanının kızı Gülnara Kerimova suç örgütü lideri mi? İşte detaylar…

GÜLNARA KERİMOVA SUÇU NE, ÖLDÜ MÜ, NEREDE?

Özbekistan'ın eski lideri İslam Kerimov'un kızı Gülnara Kerimova, tekrar dikkatleri üzerine çekiyor. İsviçre yetkilileri, 2013 yılından bu yana ev hapsinde bulunan ve 2019'dan beri Özbekistan'da cezaevinde tutulan Kerimova'nın, Özbekistan'dan büyük miktarda para çalma suçlamalarıyla karşı karşıya olduğunu açıkladı. Ayrıca, Kerimova'nın yöneticilere ve dünyanın çeşitli ülkelerindeki yetkililere rüşvet verdiği iddia ediliyor. Uluslararası bir suç örgütünü yönettiği yönündeki iddialar da gündeme geldi.

Gülnara Kerimova

ESKİ ÖZBEK CUMHURBAŞKANININ KIZI GÜLNARA KERİMOVA SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİ Mİ?

Federal Savcılık, Gülnara Kerimova'nın 2001 ile 2013 yılları arasında "Ofis" adı verilen çok sayıda iş insanı ve şirketten oluşan bir suç örgütünün liderliğini yaptığını iddia etti. Kerimova'nın, suç faaliyetlerini profesyonel bir şekilde yönettiği ve aynı zamanda şiddet ve yıldırmaya başvurduğu ifade edildi. İddianamede, Özbekistan'da telekom sektöründe faaliyet göstermeyi düşünen yabancı şirketlerin, "cumhurbaşkanının kızı ve Özbek kamu görevlisi olarak çifte statüsünü istismar eden" Kerimova'ya rüşvet vermek zorunda kaldıkları belirtildi.

Kerimova'nın, İsviçre'deki bazı şirketler ve banka hesapları aracılığıyla kara para akladığı da ifade edildi ve Kerimova'nın 100'den fazla şirketi olduğu bilgisi verildi. Uzun yıllar boyunca Özbekistan'da diplomat olarak görev yaptığı için dokunulmazlığı olan Kerimova, sık sık lüks yaşam tarzı ve düzenlediği partilerle gündeme gelmekteydi.

Gülnara Kerimova

AVUKATI, ÖRGÜT LİDERLİĞİ İDDİASINI YALANLADI

Kamuyounda "Özbekistan Prensesi" olarak tanınan Kerimova hakkında hazırlanan iddianamede, İsviçre'nin en önde gelen özel bankalarından Lombard Odier'e yönelik cezai soruşturmanın da davayla bağlantılı olarak sürdüğü yer alıyor. Kerimova'nın İsviçre'deki avukatı ise iddiaları yalanladı.

Cenevre'deki avukatı Gregoire Mangeat, "Bütün iddiaları reddediyoruz. O masumiyeti için savaşacak. Organize suç örgütü teorisi tamamen saçmalık. Soruşturma başladıktan 10 yıl sonra ortaya atılan ve bir yıl önce İsviçreli bir savcının gündeme getirdiği bir iddia. Müvekkilim Kerimova, yaklaşık 10 yıldır cezaevinde tutuluyor ve ne zaman çıkacağı bilinmiyor" ifadesini kullandı.

Gülnara Kerimova

2013'TE EV HAPSİNE ALINMIŞTI

2016 yılında babasının ölümünün ardından diplomatik dokunulmazlığını kaybeden Gülnara Kerimova hakkında İsviçre'de bir soruşturma başlatıldı. Kerimova, önceden başarılı bir iş kadını olarak tanınmış ve ülkesinin Cenevre'deki Birleşmiş Milletler temsilcisi olarak görev yapmıştı. 2015 yılında zimmetine para geçirme ve gasp suçlamalarıyla beş yıl hapis cezasına çarptırılmış ve ardından ev hapsi koşullarını ihlal ettiği gerekçesiyle 2019 yılında tekrar cezaevine gönderilmişti. Bu dava İsviçre Federal Ceza Mahkemesi'nde görülecek.